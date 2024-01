Carly menő New York-i ügyvédnő, aki boldog párkapcsolatban él Markkal, amíg rá nem jön, hogy a szerelme kettős életet él. Amikor Carly találkozik Mark feleségével, az odaadó, érzékeny, mindenben tökéletes háziasszonnyal, a szembesülésük és csalódásuk nem egymás ellen fordítja őket, hanem egy oldalra állítja a két nőt. Elhatározzák, hogy megbosszulják Mark hazugságait. Ehhez kapóra jön Amber, és máris megszületik az ötlet. Ahogy a terv egyre csiszolódik, úgy lesz egyre szorosabb a kötelék a három nő között...

Nick Cassavetes-nek nem ez az legerősebb alkotása, ez biztosan kijelenthető, de a főhősnők azért megérdemelnek pár szót. Cameron Diaz született komika, ezt régóta tudjuk, de a filmet Leslie Mann viszi el a hátán. Aki mellesleg Judd Apatow kedves neje, és egy kicsit másfajta, ügyesebb, okosabb és fanyarabb humort képvisel, mint Diaz, és ezt most is bebizonyítja. És ott van persze a kebelcsoda Kate Upton, akinek némi elismerés jár azért, mert hajlandó volt nagyon, de nagyon buta lenni a szerepe kedvéért – persze lehet, hogy nem játssza el, de ne legyünk gonoszak. Neki amúgy is az volt a legfontosabb feladata, hogy végigfusson a strandon a fehér fürdőruhájában.

