Hosszúra nyúló évértékelő taggyűlést tartottak a Szekszárdi Fősővárosi Kör tagjai. Bőven volt mit átbeszélni, rengeteg dolog történt a vármegyeszékhelynek azon a részén az elmúlt esztendőben. Munkás évet zártak a fősővárosiak – így fogalmazott a Facebookon közzétett bejegyzésében a civil közösség elnöke. Szollár Zoltán arról írt, nem indult könnyen 2023: februárban a zord időjárás miatt a hagyományos kiszebáb égetést előbb későbbi időpontra kellett áttenni, majd a székház udvarán kényszerültek megtartani az eseményt.

Így több volt a dolog, mintha a Kápolna téren került volna sor a rendezvényre, de a befektetett energia megérte, hiszen az érkező óvodások öröme minden szervezőt kárpótolt. Ezt követően viszont olyan dolgok sora várt a fősővárosiakra, amiknek köszönhetően egészen biztosan emlékezetes időszak marad majd számukra a 2023-as esztendő.

Szemetet szedtek, pályázatból fejlesztettek és közösséget építettek

Áprilisban a Föld Napjához kapcsolódva a fősővárosiak is szedtek szemetet Szekszárdon, és közös főzésre is találtak alkalmat. A pályázatok terén pedig szintúgy sikeres esztendőt tudhatnak maguk mögött: a könnyebb kapcsolattartást segítendő így szerezhettek be új mobiltelefont és hozzá járó telefonszámot, adathordozót, hogy a közös emlékeiket digitálisan is tárolhassák, valamint irodaszereket, sőt még könyvelői díjra is jutott az elnyert forrásból.

És természetesen decemberben a közös karácsonyfa felállítása sem maradt el. De nem csak szűkebb lakókörnyezetükben voltak aktívak a városrészen élők. Ugyanis november végén ők is ott voltak a szekszárdi piac téren megtartott I. Dunamenti Kolbászsütő Fesztiválon.

Fontos térképre tették fel Szekszárdot a Remete Berkenyével

A Szekszárdi Remete Berkenye név mostanra talán keveseknek hangzik ismeretlenül. Köszönhető ez annak a munkának, amibe tavaly vágtak bele a fősővárosiak. A több száz éves matuzsálemet benevezték az Év Fája versenyre, amit végül, 5322 szavazattal meg is nyert.

A több hónapon át tartó előkészítő munka, a szavazók buzdítása és a szükséges népszerűsítő tartalmak legyártása, terjesztése is jórészt a közösség tagjainak és segítőiknek volt köszönhető. Szollár Zoltán most azt írta, már akkor azt mondta a többieknek, nyertek, amikor megtudták, a legkisebb vármegyéből érkezett jelöltként a Berkenye bejutott az első tíz felterjesztett közé.

A munka dandárja viszont még csak ezt követően kezdődött: rengeteg személyes beszélgetés során sikerült egyre többeket meggyőzni, hogy álljanak az ügy mellé, vagy éppen csak segítsék a győzelmet egy-egy szavazattal. Rengeteget dolgoztak a közösségi térben és a való életben is, hatalmas szervező munkát követően imázsfilmet forgattak a fáról, amiben megjelentek a szekszárdiak is. Végül, októberben jött a diadal: a berkenye első helyezett lett a 2010 óta igazán rangos, országos megmérettetésen.

Idén sem tétlenkednek

A fősővárosiak idei programterve folyamatosan készül, kerülnek bele a tervezett rendezvények. Elsőként a hagyományos, az idei esztendőben február 24-re időzített, turisztikai értelemben is egyre fontosabb kiszebáb égetést tartják meg. Az előkészítő munka elkezdődött, zajlik is jó ütemben, hiszen a tagoknak nyolc éves tapasztalata van már ezen a téren. Emellett pedig a többi esemény dátuma, programja is egyeztetés alatt áll – hangsúlyozta a Facebookon Szollár Zoltán.

Az egyesületi elnök ugyanakkor arra kéri a tagságot, keressék meg azokat is, akik az elmúlt évek nehézségei – kiemelten a koronavírus járvány és a háború – miatt bezárkóztak lelkileg-testileg. A közösség programjaik iránt érdeklődők egyébként minden részletről tájékozódhatnak a Szekszárdi Fősővárosi Kör Facebook oldalán.

Elismerték aktív tagjaikat

Szollár Zoltán végül, a Facebookon most közzétett posztban azt írta: elismerték azon tagjaik önként vállalt munkáját, akik a kiemelkedők között is kiemelkedően teljesítettek 2023-ban. A bejegyzéshez csatolt fotó tanulsága szerint idén emlékoklevelet vehetett át Kővári László, Nyakas László, valamint a Pegler család.