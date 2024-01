130 ÉVE gyászlobogó lengett a szekszárdi Augusz-kastély őrtornyán – írta meg a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 28-i száma. „E jelből tudta meg mindenki, hogy a kastély egyetlen csendes lakója, özv. br. Augusz Antalné szül. Sváb Klára megszűnt élni. A boldogult bárónét, miután gyors egymásutánban temette el férjét, két reményteljes fiát és két leányát, csak egyetlen élő leánya – ki a bécsi gyógyíthatatlanok kórházában, mint irgalmas apácza teljesiti magasztos hivatását – kötötte földi életéhez, melyet folytonos jótékonyságban iparkodott tölteni.”

130 ÉVE egy katonaszökevény igyekezett rejtekhelyet találni magának Tolna vármegyében – derült ki a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 28-i számából. „Varga Vincze, a 10. huszárezred 5-ik századához tartozó közhuszár, folyó hó 15 én századától megszökött. A szökevény Simontornyához közel, a Némedi nevű majorban húzta meg magát, hol az álmatlanság erőt véve rajta, lefeküdt és mélyen el is aludt. Éppen ekkor czirkált arra a simontornyai csendőrség egyik járőre, ki őt letartóztatta és csapattestének átadta. Varga Vincze közhuszár a kihallgattatása alkalmával azt vallotta, hogy azért szökött meg, mert a rossz bánásmódot nem volt képes elviselni.”

130 ÉVE „ifj. Peterdi István váraljai lakos büszke volt szép feleségére, kit oda nem adott volna Dárius összes kincseiért sem” – adott közre egy történetet a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 28-i száma. „E féltékenységre a villogó szemű menyecske rá is szolgált, mert férje távollétében szívesen fogadta a falu legényeinek udvarlásait, kik körül rajongták és hízelgő szavaikkal tömjéneztek neki. A férj, ki imádásig szerette feleségét, nem is őt büntette meg, hanem a csábitó iránt forralt boszut, melyet a napokban végre is hajtott. Ugyanis tudomására jutott, hogy Süveg J., feleségének csábítója, a nagy korcsmában zeneszó mellett mulatgat, s ifj. Mátyás István és Duzsi István jóbarátaival meglesvén őt, az utezán leütötték és rajta több életveszélyes sebet ejtettek. Süveg János most az ágyat nyomja, a féltékeny Otelló pedig társaival együtt feljelentetett a büntető hatóságnak.”