Milyen egy szeretni való karrierista lány? A Miss Senki című filmből kiderül. A történet Sarah Jane Mckinney (alakítja: Leslie Bibb) titkárnőről szól, aki egy nagy gyógyszertárban dolgozik, és szeretne jobb fizetést, nagyobb presztízst elérni. A barátja arra biztatja, hogy jelentkezzen az egyik vezetői pozícióra, a lány végül sikerrel is jár, új, jobb állása lesz. A hullák körülötte azonban egyre csak gyűlnek, aztán érkezik egy nyomozó is, aki elkezdi vizsgálni az ügyeket Sarah munkahelyén.

Az IMDb mozis adatbázison fellelhető vélemények sokasága számol be arról, hogy ki hogyan élte meg a film megtekintését.

„Amikor leültem megnézni a Miss Senkit, nem tudtam miről szól a film, kik szerepelnek benne, és nem számítottam arra, hogy milyen lesz. Csak annyit tudtam, hogy ez egy sötét vígjáték” – írta az egyik filmrajongó, hozzátéve, hogy szerinte a Miss Senki című film végül is egészen jól sikerült, mert csodálatos kombinációját mutatja a sötét, fordulatos vígjátéknak és a szimpatikus karaktereknek.

A honlapon tulajdonképpen dicsérik a főszereplőt alakító Leslie Bibb színésznőt is, van, aki imádnivalónak nevezi, valamint a többi színésszel is elégedettek.

Miss Senki, amerikai vígjáték, Filmbox Extra HD, 22.45.