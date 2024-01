A hagyományokhoz híven Laszlovszky Imre tartott beszédet, aki a doni áttörés 82 dokumentált mözsi áldozatáról is megemlékezett. (Laszlovszky Imre írta az Őket is hazavárták című könyvet is, ami a világháborúban elesett mözsi katonáknak állít emléket.)

A beszéd után a Mözsi Nyugdíjas Klub tagjai elénekelték a Ha majd a nyarunknak vége című háborús dalt, majd egy ima után gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére a résztvevők.