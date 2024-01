Hogy mi alapján válogatták össze a legjobb helyeket? Természetesen a helyiek véleményére alapoztak, akik számba vették a kulináris élvezeteket, a kulturális életet és sok más mellett a városlakók elégedettségét, mondhatni boldogsági szintjét (ha ez bármilyen formában is mérhető), meg azt is, hogy milyen is az adott helyen élni, dolgozni és szórakozni.

Nos, ha a top 10-be nem is fértünk bele, de Budapest is helyet kapott a listán, egyedüli magyar városként a huszonhatodik helyen végzett, Dubajt közvetlenül megelőzve. Meglepődve láttam viszont, hogy kedvenc nagyvárosaim egyike sem szerepelt az első három között, de Párizs még az első tíz között sem. Első helyre New York-ot választották, ami persze bizonyos szempontból érhető, de Fokváros végzett a második helyen, ami engem kifejezetten meglepett. A helyiek mind gyönyörűnek tartják városukat, ami boldoggá teszi őket, emellett a város kulturális színtere a világranglistán a legjobbnak bizonyult, ezért kapta meg a megtisztelő, képzeletbeli ezüstérmet.

Németországban eddig csak Frankfurtban és Mainzban jártam, amelyek valóban csodálatosak voltak, azonban, hogy a német főváros, Berlin kapja a harmadik helyet, szintén elég meghökkentő volt számomra. London a negyedik, Madrid az ötödik helyezést kapta meg a listán, Tokió pedig számomra váratlanul előzte meg Rómát és Párizst. Ha ezzel ön sem ért egyet, vásároljon repjegyet és járjon utána.