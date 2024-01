Pirisa József és felesége, Erzsébet történetét lányuk, Erzsi mesélte el, aki óvónőként dolgozott a faluban egészen nyugdíjazásáig. Ennek oka, hogy édesapja ágyban fekvő beteg, édesanyjánál pedig Alzheimer-kórt állapítottak meg pár éve.

– Édesapám szellemileg teljesen jól van, de fizikailag sajnos nem, ő most 89 éves. Édesanyámnak pedig – bár ellátja még a férjét – már hiányosak az emlékei, ő két évvel fiatalabb, 87 éves.

A két fiatal nagyon korán ismerkedtek meg, egyikük 16, másikuk 14 éves volt. József alapított egy tánccsoportot, oda eljárt Erzsébet is, táncpartnerek, majd szerelmesek, később házasok lettek. Hatalmas lakodalmat tartottak, több mint hétszáz vendéggel. Tele volt a mozi és a kultúrház lakodalmasokkal. Nagy üstökben készültek az ételek, több mint ötven tortát készítettek és megszámlálhatatlan süteményt.

Házasságuk ötödik évében családdá váltak

Szorgalmas volt a két fiatal, József traktorosként dolgozott a helyi téeszben, Erzsébet pedig a napközi konyháján. Saját gazdaságukat is ellátták, libákat, tyúkokat, teheneket tartottak, földeket műveltek. Házasságuk ötödik évében családdá váltak, akkor született meg a lányuk, majd nyolc évvel később a fiúk.

A gyerekek nevelésén túl és a munkájuk mellett izgalmas életük volt, hiszen a táncot nem hagyták abba. A Bátai Sárközi Néptánc együttessel – amit még József alapított 16 évesen – bejárták egész Európát. Közel egy hónapot töltöttek Olaszországban abban az időben, amikor még útlevélhez sem volt könnyű jutni.

De a tánc mellett sokáig focizott a helyi csapatban, megtanult hegedülni és gyermekkora óta verseket is írt. Ez utóbbi szokását ma sem hagyta abba, verset írt az unokájának, amikor az ballagott a gimnáziumban, a feleségéhez, különböző évfordulókra.

Erzsébet sem unatkozott szabadidejében, ha lakodalom volt a faluban, ő sütötte a tortákat. A téli időszakot megszínesítették a disznóvágások, melyek jó alkalmat teremtettek a közösségi élethez.

Idősebb korukban eljártak a helyi nyugdíjas klubba

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre sok jó és sok nehéz feladat is adódott. Erzsébet például 17 évig ápolta ágyban fekvő édesanyját. Pár éve Alzheimer- kórt állapítottak meg nála. Még nem annyira súlyos az állapota, hogy ne tudná ellátni az ágyban fekvő férjét, de sokszor nem tudja milyen nap van, melyik évben. József pedig 89 évesen is teljesen tiszta gondolattal él, viszont évek óta nem lehet rábírni arra, hogy felkeljen az ágyból. Több betegsége is van, de egyik sem indokolná, hogy ágyban fekvő legyen. Mára viszont annyira legyengült, hogy nem tud sokáig lábra állni. Olyan mintha elszállt volna belőle az életkedv. Kivéve, ha a feleségére néz, aki türelemmel ápolja őt.

Két gyermeke, négy unokája, és három dédunokája szeretete tartja még életben.