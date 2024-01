Dunai Antal és dr. Hegedűs Csaba mindketten tagjai a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének, amelyről Füleky András, a HMSE igazgatója, egyben az est moderátora elmondta, hogy ez a nemzetköz Hall of Fame, a hírességek csarnokával hasonlatos, olyan magyar egyesület, amely mindig 21 tagból áll. Küldetésük, hogy azokat az értékeket, amelyeket a sport nagyságai hitelesen képviselnek, a hazaszeretet, a céltudatosság, szorgalom, kitartás, tanulás, fairplay, s az olimpiai eszme, megosszák a sport iránt érdeklődőkkel. Ebben a szellemben jött a két sportoló Szekszárdra.

Megköszönte édesanyjának, hogy elérhette olimpiai álmait

Először dr. Hegedűs Csaba olimpiai, világ és kétszeres Európa bajnok birkózó, mesteredző és sportdiplomata beszélt életéről, versenyeiről, sikereiről, s arról, hogy érte el azokat.

Sárváron született, ott lakott kilenc éves koráig, s akkor elköltöztek, mert 1956-ban a forradalom – így mondta – elfújta édesapját. Este nyolckor felült biciklire, s éjfélkor már jött az ÁVO, hárman zörgették az ablakot, hogy hol van Hegedűs István. Ő kiment Kolumbiába, s a Tengerészeti Akadémián lett a sport professzora. Itthon édesanyja nevelte őket, szegények voltak.

Elmondta, Szombathelyen, a Nádasdy Gimnáziumból hazafelé gyakran megállt a főtéren egy kirakat előtt, ahol az olimpikonok képei voltak, s a tükröződő üvegen látva saját képét is arra gondolt, jó lenne közöttük lenni. És akarta és tett is azért, hogy ott legyen. Lett is. És boldog volt, mikor 1971-ben a világbajnoki aranyérme mellé kapott pénzből megvehette édesanyjának az első televíziót és elvihette Galyatetőre üdülni, ahol térdenállva megköszönte, hogy felnevelte őt.