Ezúttal Aparhant polgármestere volt a vendégünk - egészen pontosan mi jártunk nála – és kérdeztük a 2024-es főbb tervekről, beruházásokról, közösségteremtő eseményekről. A vele készült beszélgetésből többek között kiderült, hogy a 2024-es tervek összeállításánál arra a megtakarításra is építhetnek, amelyet tavaly a jó gazdálkodásnak köszönhetően halmoztak fel.

Már rögtön az év elejére jutott egyéb feladat is a költségvetés összeállítása mellett: a Magyar Falu Programban (MFP) elért eddigi szép eredményeiket szeretnék bővíteni, ezért a nemrégiben megjelent felhíváshoz csatlakozva egy új falugondnoki buszra adtak be pályázatot. Út- és járdafelújítás is tervben van az idei évi munkákat tekintve, akárcsak új közösségteremtő programok életre hívása. Minderről bővebben is hallhatnak a podcast-adásban, tartsanak velünk.