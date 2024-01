Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték nemrégiben Dombóváron Bán Lajos Imrénét, aki két éve már a Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthonának lakója. Az ünnepi alkalmon nemcsak Teri néni családja, hanem Horváthné Gyánó Bernadett, az intézmény vezetője, valamint a dolgozók és szobatársai is részt vettek, illetve Pintér Szilárd polgármester is megköszöntötte őt – számoltak be a Városunk Dombóvár Facebook-oldalon.