A hideg idő ellenére 1844 fő teljesítette január 20-án a 25. Bartina Teljesítménytúrát, melynek résztvevőit összesen 36527 kilométert tettek meg.

Volt, aki éjszaka vágott neki a távnak

– Ideális túrázó idő volt szombaton – tudtuk meg Farkas Péter főszervezőtől, aki lapunknak elmondta, a mínusz egy-két fokban csodaszép havas tájon teljesíthették a túrázók a különböző távokat. – Idén a jubileumi alkalom miatt két ütemben zajlottak a túrák. Amire korábban még soha nem volt alkalom, idén éjszakai túrát is szerveztünk, ami huszonöt kilométeres távot jelentett. A volt úttörő háztól indultak a résztvevők éjfélkor és körülbelül reggel hat órára értek célba. A start helyszínével kicsit nosztalgiázhattak is a túrázók, ugyanis az első évtizedben mindig innen indultak. Az éjszakai túrán összesen kilencvennyolcan indultak, közülük többen más távokat is teljesítettek, kilencen pedig miután lement az első etap, még a maratoni távot is teljesítették, így ők fejenként közel hetven kilométert tettek meg szombaton.

Természetesen a hagyományos távok is megmaradtak.

A Bartina light-on – ami 9,3 kilométer hosszú – 478-an indultak. A legnépszerűbb táv, mint minden évben, idén is a 18,5 kilométeres volt. Ezen 919-en vettek részt és a kisebb szálkai horgásztavat is érintették. A 31,4 kilométeres távot 198 induló vállalta. Ők már a szálkai nagy tavat is érintették túrájuk során.

A legfiatalabbak hordozóban utaztak

– A maratoni táv 42,6 kilométer hosszú volt, akik ezt választották, Sötétvölgy felé tettek meg egy plusz kört. Összesen százötvenegyen teljesítették, és volt aki mindezt futva tette meg. A legfiatalabb résztvevők szüleik hátán hordozóban érkeztek, míg a legidősebbek bőven hetven év felettiek voltak. Van egy baráti kör, akik minden évben visszatérnek. Az átlagkorosztály a 30-40 éveseké, akik már valószínűleg fiatalként is résztvevők voltak. Két látássérült hölgyet szeretnék mindenképp kiemelni. Egyikük vak, ő egy kísérő segítségével, míg a másik túrázó látása tizenöt százalékos, ő önállóan teljesítette a Bartina light távot.

Az egész országból érkeztek túrázni vágyók, összesen 278 településről, nemcsak a környező vármegyékből, de Győrtől Debrecenig az ország szinte minden tájáról.

– Hihetetlen, hogy voltak olyanok is, akik több száz kilométert utaztak. Amire ugyancsak büszkék vagyunk, hogy külföldről, Szerbiából is már tíz éve minden évben ellátogat hozzánk egy harminchét fős csapat, akik közül idén négyen az éjszakai túrán is részt vettek.

Fogyott a tea és a forralt bor

Az egész esemény háttérmunkájáért az egyesület tagjaiból, és a baráti köréből álló csapat felelt. A több mint 80 önkéntesből álló csoport a szervezési feladatok mellett a frissítőpontokon is szorgoskodott, és az ellátmányokról is gondoskodott. Péter elmondása szerint az idei évben 600 liter tea, 500 liter forralt bor (szekszárdi vörösborból), 2000 alma és ugyanennyi mézeskalács fogyott el, valamint 160 kilogramm kenyérből készült zsíros- és lekváros kenyér. Emellett több mint 500 adag gulyáslevesre tartottak igényt a résztvevők a célban.