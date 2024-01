Szombaton kontroll vizsgálaton járt a kajdacsi Deák Laura és családja Nazarov doktornál, aki tavaly tavasszal műtötte meg a kislányt. Az orvos megvizsgálta Laurát és azt mondta, hogy a májusi beavatkozás szemmel láthatóan jól sikerült. Laura egyensúlya javult és a lábai egész jól nyújthatóak lettek, de a növekedésével sajnos egy-két ponton visszafeszült az izomzata. Ahhoz, hogy a feszesség ne okozzon neki fájdalmat és még tökéletesebb legyen az eredmény, további, mielőbbi műtétre lenne szüksége. Ez április 2-án történhetne meg – számolt be a kislány édesanyja.

Laura Nazarov doktorral. (beküldött fotó)

Száraz Ilona elmondta, azt tudták, hogy a későbbiekben további műtét kellhet, de nem gondolták, hogy ennyire gyorsan, amely most igen komoly anyagi gondot jelent számukra. – Nagyon közel van és nagyon szorít az idő bennünket! Ismét, ahogy tavaly is, 4 milló forintot kellene összegyűjteni. Ez az összeg nem csak a műtétet, hanem az utána következő terápiákat és rehabilitációt is tartalmazná – jelezte az anyuka.

Félnek tőle, hogy nem tudják előteremteni a pénzt

Ahogy fogalmazott, sajnos nincsen az asztalfiókban 3 millió forintjuk, amelyre március 10-ig szükségük lenne, ahhoz, hogy elrepülhessenek Barcelonába, szállást tudjanak foglalni a műtét körüli napokra és a műtétet ki tudják fizetni, ezért szombat óta folyamatosan azon idegeskednek, hogy milyen módon tudnák ilyen rövid idő alatt előteremteni ezt a nem kevés összeget. Arról nem is beszélve, hogy a beavatkozást követő rehabilitáció nagyjából további egymillió forintba kerülne, azaz a következő hetekben-hónapokban négymillió forintot össze kellene gyűjteniük, amely szinte lehetetlen feladatnak tűnik.

– Nagyon hálásak vagyunk azoknak, aki idáig is segítették Laura gyógyulását és nagyon szépen köszönjük annak is, aki még szívesen támogatná – mondta Ilona, aki hozzátette, a róluk szóló hír, felhívás megosztásával is sokat segíthet mindenki, hogy minél több emberhez eljusson segítségkérésük.

Jelentős fejlődést értek el a műtéttel

Száraz Ilona komoly javulásról számolt be az első műtét után is. Azt mondja, a spanyolországi beavatkozásnak és az azt követő kezeléseknek köszönhetően javult Laura szemmozgató izomzata, amelynek köszönhetően Laura már nem „kancsalít”, valamint szépen nyújtható a lába is. Korábban jelezte, hogy változás állt be még a kommunikációjában is: mindent megért és lereagál, amit mondanak neki, de bővült a szókincse is.

Az előzőhöz hasonlóan a mostani beavatkozás célja is az, hogy a letapadt, feszes izmokat oldja, lazítsa és a különböző ortopédiai elváltozásokat megelőzze. Nazarov doktor 22 bemetszést végezne el április elején a kislányon, annak érdekében, hogy tovább javuljon az állapota. Az orvos szerint a mostanit követően további műtétre várhatóan már nem lesz szükség, mivel a legelső beavatkozás olyan jól sikerült. A szülők abban bíznak, hogy az operációknak köszönhetően hosszabb távon önállóan, akár segédeszköz nélkül tud majd járni a gyermekük.