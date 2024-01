Sportfejlesztések valósultak meg a Szekszárdi Tankerületi Központ iskoláiban közel negyvenmillió forint értékben, tájékoztatta lapunkat a tankerület. A testnevelési órák infrastrukturális feltételeinek megteremtésének fontossága miatt folyamatosan végeznek felújításokat a sportcélú ingatlanokon.

Sportpadlót kapott a tornaterem

A Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) székhely intézményében új sportpadlót kapott a tornaterem, valamint nyílászárócsere is történt. Hogy elősegítsék a mindennapos testedzést márciustól nyolc iskola tanulói használhatják a különböző szabadtéri fitnesz eszközöket: dupla lábizomerősítő gépet, szabadtéri lovaglógépet, hát- és lábizomerősítőt, elliptikus trénert.

Sportszereket is kaptak a tanulók

Nyolc és félmillió forint összegben szereztek be sportszereket, különböző típusú labdákat, tornaszőnyegeket, sportjátékokat, kondigépeket, focikapukat, jelölőmezeket, és ezekből szinte minden intézményük részesült. A Szekszárdi Tankerületi Központ arról is tájékoztatott, hogy az iskolák ötödiktől tizenkettedik évfolyamáig minden tanévben meg kell szervezni a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérések eredményes lebonyolításához hat Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) eszközcsomagot szereztek be, amelyből pótolni tudják az intézményeikben a már nem használható mérőeszközöket.

Támogatást kaptak a sportfejlesztéshez

A Szekszárdi Tankerületi Központ kiemelt feladatának tekinti az általuk fenntartott intézményekben a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek biztosítását. A közel negyvenmillió forint értékű sportfejlesztéseket a Klebelsberg Központ támogatásából, illetve saját költségvetési forrásból valósították meg iskoláikban.

A Szekszárdi Tankerületi Központhoz szekszárdi iskolák mellett Tolna vármegyeszékhely több mint egy tucat településén található iskolák is tartoznak, egy -egy településen több is.