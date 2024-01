– Úgy tudom, nem ismeretlen közegbe csöppent; a múzeum igazgatóhelyetteseként dolgozott a kinevezése előtt…

– Igen, már 2013 óta a Paksi Városi Múzeumban dolgozom – mondja dr. Fazekas Ferenc. – Az akkori vezető, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna meghívására csatlakoztam a szakmai csapathoz. Igazgató asszony 2021-ben kért fel igazgatóhelyettesnek. Ezt a funkciót 2023 nyaráig, az ő nyugdíjba vonulásáig láttam el. Augusztus 1-től töltöm be a múzeumigazgatói posztot. Emellett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézetének Régészet Tanszékén is dolgozom tanszékvezető-helyettesként, egyetemi adjunktusként.

– Milyen épületben, milyen körülmények között működik a paksi múzeum?

– Az intézmény létrehozásáról 1993-ban döntött a paksi képviselőtestület. A megalapításra 1994-ben került sor. A paksi óváros szívében, a felújított Cseh-Vigyázó kúriában és néhány környező épületben kapott helyett a múzeum. Később pályázati forrásból és önkormányzati támogatásból bővítésre került sor, a szomszédos Szeniczey-kúria (Deák-ház) épületegyüttesének felújításával és átalakításával. Mindez 2015-2016-ban történt, s egy modern kiállító- és oktatótér (Paksi Metszet) létrehozásával fejeződött be. Hatókörünk Paks közigazgatási területére terjed ki. A múzeum küldetése a város gazdag történeti-kulturális örökségének gyűjtése, őrzése, rendszerezése, feldolgozása, bemutatása és közvetítése. Mottónk ezzel összhangban: „Örökség teremt jövőt”. A múzeum a klasszikus szakágaknak megfelelően: régészeti, történeti, néprajzi és művészeti, továbbá egy (lezárt) irodalomtörténeti gyűjteménnyel rendelkezik.

– Hogyan tudja összehangolni a pécsi és a paksi munkáját?

– A múzeumigazgatói szerepvállalásom jól összeegyeztethető az egyetemi oktatói tevékenységemmel, mert sok a kapcsolódási pont. Pakson elsősorban római kori régészeti emlékeket kutatok. A terepi munkák és a tervásatások révén a gyűjtemény gyarapodásában is aktívan részt vállaltam az elmúlt évtizedben. A legfontosabb helyszínen, Lussonium területén az ásatások megindítása dr. Visy Zsolt pécsi régészprofesszor nevéhez fűződik. Ő volt a PTE (korábban Janus Pannonius Tudományegyetem) Régészet Tanszék alapítója. Tőle „örököltem meg” a lelőhelyen végzendő kutató- és oktatómunkát. Lussonium hosszú ideig szolgált a történész-, illetve régészképzés gyakorló helyszínéül. Némi kihagyás után, 2021-ben újraindítottuk a múzeum és a tanszék együttműködésében a római tábor kutatását (Lussonium program), s ebben már a magyar régészhallgatók mellett, az angol nyelvű régészeti program megindulásával, külföldi hallgatók is részt vesznek, jelentős számban.

– Milyen paksi tervei vannak az idei évre? A múzeumalapítás kerek évfordulója miatt nagyobb lesz a pörgés, mint máskor?

– Több lesz a tennivaló, de szívesen és nagy lelkesedéssel vágunk bele. Az idei legfontosabb feladat, a múzeumalapítás harmincadik évfordulójával kapcsolatos rendezvénysorozat (PVM30) megszervezése, lebonyolítása. Az egész éven végig húzódó programsorozatról van szó. A tervezett tudományos tanácskozások közül az egyik egy speciális konferencia lesz, mely kifejezetten Paks történetére és kultúrájára fókuszál, Előadások Paks történetéről és kultúrájáról címmel. Egy, a maga nemében különleges rajzpályázatot is szeretnénk hirdetni (Az én Múzeumom). Mindemellett természetesen folytatódnak a hagyományos múzeumi rendezvényeink: a város történetét bemutató ismeretterjesztő előadássorozat (Helytörténeti Esték), a múzeumpedagógiai témahetek, a speciális foglalkozások (Pamacsoló, Nagy Rajzolás), de színvonalas programot tervezünk a Múzeumok Éjszakájára és idén is csatlakozni kívánunk a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, valamint a Paksi Advent eseményeihez. Mindezt úgy, hogy a harmincadik évforduló fontosságát is érzékeltessük, hangsúlyozzuk.