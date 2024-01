Egészségmegőrzés 1 órája

Még érdemes kérni az influenza és a koronavírus elleni védőoltásokat

Bár, az influenza és a koronavírus is az enyhébb lefolyású betegségek közé tartozik, vannak akikre komoly veszélyt jelenthetnek. Éppen ezért fontos odafigyelnünk a megelőzésre is, a súlyos esetek viszont a legnagyobb valószínűséggel az oltásokkal előzhetőek meg. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője azt mondja, fontos újdonság, hogy a legmodernebb koronavírus elleni vakcina már a háziorvosoknál is beadatható, ingyenesen hozzáférhető. Ezt és az influenza elleni védőoltást is érdemes még most kérni, hiszen a védettség kialakulásához nagyjából két hétre van szükség.

Dr. Pátri Eszter. Fotó: Mártonfai Dénes

– Hol tart az influenzaszezon? Mi a helyzet a koronavírus megbetegedésekkel?

– Az influenza figyelőszolgálat adatait tekintve megállapítható, hogy január harmadik hetében országosan 28.600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 197.200 fő akut légúti fertőzés tüneteivel; 15 vármegyében nőtt, három vármegyében csökkent és két vármegyében nem változott az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző hetekhez képest. Tolna vármegyében január harmadik hetében összesen 7956 fő jelentkezett influenzaszerű tünetekkel, mely az előző hetekhez képest nem jelentett nagy változást. Az influenza köztudottan téli-kora tavaszi szezonális megbetegedés, a járvány februárban, március elején szokott tetőzni. A koronavírusról megbetegedésekről is egyre inkább elmondható, hogy bár egész évben jelen van a vírus, a betegség hasonló szezonalitást mutat, mint az influenza. Elmondható, hogy jelenleg egy alacsony intenzitású légúti járvány zajlik, ahol az influenza mellett több, más légúti vírus is jelen van. A légúti megbetegedések mértéke azonban jól érzékelhetően felszálló szakaszban van. A laboratóriumi vizsgálatokból jól látható, hogy eddig a koronavírus okozta fertőzések domináltak, de január harmadik hetében az influenza vírus pozitivitása már meghaladta a koronavírus pozitivitási arányát. – Veszélyesek-e ezek a megbetegedések? – Mindkettő vírus cseppfertőzéssel terjed. Mindkét vírusfertőzés tünetei a láz-hőemelkedés, fejfájás, torokfájdalom-torokkaparás, köhögés. Az influenza megbetegedéseket rendkívül rossz közérzet és izomfájdalom kíséri. A koronavírus fertőzés további tünetei változatosak, előfordulhat pl. náthaszerű orrfolyás, emésztőrendszeri tünetek. A megbetegedések általában nem túl súlyos formában jelentkeznek és egy-két hét alatt lezajlanak. Némelyeknél azonban, akár életkoruk, akár egészségi állapotuk vagy más tényezők miatt mindkét betegség elhúzódó, súlyos, szövődményes, akár életveszélyes formában jelentkezhet. Ha a beteg szervezetében mind az influenzavírus, mind a koronavírus jelen van, akkor a két vírus egy időben súlyosabb tüneteket eredményezhet, mint azok külön-külön. – Hogyan előzhető meg az influenza, illetve koronavírus megbetegedés?

– A cseppfertőzéssel terjedő megbetegedések megelőzésében is szerepet játszik az általános higiénés rendszabályok betartása, mint a gyakori kézmosás, szellőztetés. A megelőzés leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Aki a védőoltás ellenére megbetegedik, számíthat a betegség kevésbé elhúzódó, enyhébb, nem súlyos, szövődménymentes lezajlására. Dr. Pátri Eszter. Fotó: Mártonfai Dénes – Kinek érdemes, javasolt kérni a védőoltást?

– Általánosságban elmondható, hogy féléves kor felett mindenkinek javasolt az influenza elleni oltás. Az ennél kisebbeknél a hatékony védelmet az érintett személyre azt jelenti, ha a környezete beoltatja magát. Mindenképpen indokolt az oltás a várandósok vagy gyermekvállalást tervező nők, szoptatós anyák részére, a 60 év felettiek esetében egészségi állapotuktól függetlenül, a krónikus betegségben szenvedők számára például, akik krónikus légzőszervi-, vagy asztmás betegek, elhízottak, szív-és érrendszeri betegséggel küzdenek, immunhiányos, vagy daganatos betegségtől szenvednek, krónikus máj- és vesebetegek, anyagcsere-betegségben szenvedők, például cukorbetegek. Ajánlott a védőoltás bizonyos gyógyszerekkel kezelt betegek esetében is, például a szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők számára, az egészségügyben vagy szociális intézményben dolgozók részére, olyanoknak, akik munkájuk miatt sok emberrel lépnek kapcsolatba vagy sok emberrel tartózkodnak együtt zárt térben, továbbá a sertés, baromfi és ló állattartó telepek dolgozói részére. A koronavírus elleni védőoltás is kifejezetten javasolt a 60 év felettiek esetében, illetve krónikus megbetegedésben szenvedők részére életkortól függetlenül. Ellenjavallt a védőoltás olyan személy részére, akinek korábban allergiás reakciója volt valamely védőoltás miatt. Lázas betegség esetében az oltással meg kell várni a felgyógyulást. – Ha valaki szeretné beoltatni magát influenza, illetve koronavírus ellen, ezt hogy tudja megtenni?

– A védőoltások térítésmentesen igénybe vehetők. Az influenza elleni védőoltásért a háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz kell fordulni. Felnőttek részére a 3Fluart, gyermekek részére a Vaxigrip Tetra és a Fluenz Tetra (orrspray formájú) oltóanyag áll rendelkezésre. A koronavírus elleni oltást a kórházi oltópontokon lehet igényelni, ez Tolna vármegyében a szekszárdi Balassa János Kórházban működik; keddi és pénteki napokon tart nyitva az oltópont. A keddi napokra szükséges időpontot foglalni az EESZT online felületen, péntekenként időpontfoglalás nélkül, 9:00-14:00 óráig fogadják az oltásra érkezőket. Mind az oltóponton, mind a háziorvosoknál elérhető már az omikron vírusvariáns elleni új Moderna vakcina (Spikevax XBB 1.5). A vírusok változékonysága miatt az oltóanyagokat évről-évre módosítják azért, hogy a legnagyobb védelmet nyújtsák az adott szezonban várható variánsok ellen. Ugyanezért érdemes ezeket az oltásokat – a koronavírus ellenit is, függetlenül attól, hogy korábban ki hány vakcinát kapott – minden szezonban kérni. A covid-oltás esetében is elég egy oltás szezonálisan és nem kell az oltási sorozat. A védőoltások igénylése lehetőleg a légúti betegségek szezonja előtt történjen, novemberben-decemberben. Viszont még most sem késő, de – a járvány csúcsához közeledve – itt az utolsó pillanat, hogy kérjük a védőoltást, mivel nagyjából két hét szükséges a védettség kialakulásához. – Mit érdemes még tudni az oltásokról?

– Az oltás továbbra is a leghatékonyabb és legbiztonságosabb módja, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportokat megvédjük a légúti megbetegedések negatív szövődményeitől. A legtöbb mellékhatás enyhe, nagyjából egy napig érzékelhető: az oltásra adott immunreakció természetes része a hőemelkedés, láz, enyhe végtagfájdalom, izomfájdalom, az oltás helyén érzett fájdalom vagy bőrpír, enyhe fejfájás.

