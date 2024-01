Megrázta a villanyoszlop a kutyáját sétáltatás közben Szekszárdon, az Ybl Miklós utcában – erről számolt be egy szekszárdi nő a Facebookon. Azt írta, a házi kedvenccel éppen sétáltak, amikor az állat szaglászni kezdte a kandelábert, majd egyszer csak „hirtelen fájdalmas vonyítások közepette kis híján egy autó elé ugrott.” A bejegyzés írója még azt is megjegyezte, hogy korábban, a szárazabb időszakban az oszloppal nem volt ilyen gond. Most viszont valami probléma lehet, mert néhány perccel később, ahogy távolodtak a lámpától, újra kutyavonyítást hallott. Amikor megfordult, akkor egy másik ebet látott, amit vélhetően szintén megrázott az áram. A nő szerint a jelenség azért is problémás, mert a valószínűleg sérült oszlop akár egy kisgyermekben is kárt tehet.

A szolgáltató szakemberei intézkednek

Az eset miatt megkerestük a városban az áramszolgáltatásért felelős E.ON Hungária Csoport szóvivőjét. Varga Ivett azt közölte, hogy kollégái a helyszínre mennek, megkeresik a szóban forgó villanyoszlopot. A szakemberek ezt követően egy úgynevezett "feszültség kémlelővel" könnyedén megállapítják, hogy ha egy oszlop ráz. Így a hibát várhatóan hamarosan kijavítják. A szóvivő arról is beszélt, nem kizárt, hogy a kandelábert megrongálták, mivel sajnos még mindig vannak ilyen esetek, bár kevesebb, mint néhány éve, de előfordul. A szakember végül azt mondta, megértést és némi türelmet kérnek a szekszárdiaktól, a hiba elhárításáig. Az áramszolgáltató cég egyébként online elérhető hibabejelentő oldalt is fenntart, ahol néhány perc alatt, pár kattintással jelezni lehet, ha bárki, bármilyen problémát észlel a közvilágítással.