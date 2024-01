Először Máté Péter elnök vezetésével a Pénzügyi, majd azt követően Bomba Gábor elnökletével a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tartotta rendes ülését.

A Pénzügyi Bizottság tagjai ügyvédi munkáért, illetve a város szilveszteri ünnepének megtartásáért a jár díjak kifizetését szavazták meg, illetve döntöttek arról, hogy a Bocskai, illetve a Hosszúvölgy utcában – ahol a közelmúltban beszakadt két régi pince – az utat helyreállítsák. A munkát megrendelték, az elvégzéséhez szükséges anyagi forrásért az Államkincstárhoz vis maior pályázatot nyújt be a város. A bizottság ezt az előterjesztést is elfogadta, s javasolja a közgyűlésnek, hogy tárgyalja, és fogadja el. A munkát, amelynek becsült költsége 24 millió forint, már megrendelte a város, és a két beszakadt pince feltárása hamarosan megkezdődik.

A bizottság ülésének napirendjén szerepelt javaslat a bel-és külterületi ingatlanok bérleti díjának 2024. évi megállapítására is. Hasznos lenne a város külső részén lévő, zömében kisebb, parlagon lévő területek hasznosítása, művelése, ezért már régóta nem emelték, és most sem emelik a bérleti díjat. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a beszakadt pincék ügyét, és a szintén támogató javaslattal továbbította a közgyűlésnek.

A bizottság elutasította a város északi szélén, a hajdan tervezett Top Center területén egy feltáró út lehatárolási tervének elfogadását. Javasolták, hogy az új tulajdonos vásárolja meg az érintett területet.

Zárt ülésen tárgyalta a testület az Arany János utcai hajdani Domus Áruház épületében nyíló Lidl áruházhoz építendő parkolók ügyét. Már megtervezték a környéken 36 parkolóhely építését, s az a javaslat született, hogy a hónap végéig tárgyaljon a város az üzlet tulajdonosával arról, hogy az építési költségből mekkora összeget vállal át.