A napokban játékra hívta közösségi oldalán a téli sport szerelmeseit Szabó Péter. Paks polgármestere, aki a jégkorongsport nagy rajongója, múlt héten szerdán kérdezte meg, hogy melyik amerikai jégkorongcsapat melyik játékosának a mezét viselte a közösségi oldalára feltöltött videóban – írja a TelePaks.

Sikeres volt a nyereményjáték, a sorsolás hétfőn lezajlott, és gazdára talált az a tíz alkalmas korcsolyabérlet, amelyet Paks polgármestere ajánlott fel. A nyertes két kisfiú édesanyja, Gelencsér Tamara lett, aki nagy örömmel vette tudomásul a hírt.

A paksi portál azt írta, a győztes a nyereményt még a tavasz elején is beválthatja, mivel a jégpálya nyitva tartását korábban meghosszabbították. A városvezető a TelePaksnak arról is beszélt, hogy a koripálya igen nagy népszerűségnek örvendett már idáig is: egy hónap alatt 4600-an keresték fel.

– Ez nagyon nagy szám, hiszen az elmúlt években volt olyan idény, amikor összesen nem látogatták meg a pályát ennyien a teljes szezonban – emlékeztetett Szabó Péter, aki szerint ez annak is köszönhető, hogy a pálya fedett, így esős időben is tudja fogadni a látogatókat.