– Hiszem, hogy csak akkor maradhatunk a holnap városa, ha Paks működésének alappilléreit a mindenki számára elérhető fejlődés, gyarapodás és biztonság adja. Ezért is igyekeztünk az elmúlt években a lehető legtöbbet megtenni a paksi családokért és a következőkben is az ő szolgálatukban fogjuk végezni munkánkat – emelte ki a polgármester, hozzátéve, hogy az idei évben is folytatják a játszóterek felújítását, új funkciókkal töltik meg és kinyitják a családok számára a Képtárat, amelynek első programja lett az időszaki korcsolyapálya kialakítása volt. A strandszezon kezdetére átadják a felújított strandot, még az idei évben rekortán burkolatot kap és teljesen megújítják az ürgemezei futópályát, valamint a kreszpark futópályája is modern köntösbe öltözik.

Sportközpont, művelődési ház, gyógyászati központ

A polgármester beszélt arról a 40 milliárd forintos városfejlesztési tervcsomagról is, amelynek legjelentősebb tervei között egy új városi sport- és szabadidőközpont építése, a főutca faltól falig felújítása, a Csengey Dénes Kulturális Központ teljeskörű felújítása és bővítése, a Dunapart második ütemének rekonstrukciója, valamint a Gyógyászati Központ harmadik ütemének megvalósítása is szerepel, amelynek keretein belül az egynapos sebészeti ellátás is újraindulhat.

– Bízunk benne, hogy egy éven belül a terveinkhez szükséges kormányzati forrás is megérkezik és az erőműépítéssel párhuzamosan a városfejlesztési terveinket is magasabb fokozatra kapcsolhatjuk – hangsúlyozta Szabó Péter.

Az ünnepi beszédet követően a 33 éves Budapest Klezmer Band adott fergeteges koncertet Jordán Adél, a budapesti Katona József Színház művésze közreműködésével. Az estet Süli János, a térség országgyűlési képviselőjének pohárköszöntője és pezsgős koccintás zárta.