Őcsény alig néhány kilométerre van Szekszárdtól, és itt található Tolna vármegye egyetlen reptere. A KSH adatai szerint Őcsényben 2022-ben átlagosan százkilencvenkilencezer forintért adták az ingatlanokat négyzetméterenként. Ennél jóval olcsóbban egy lakhatatlan épületet találtunk.

Komfort nélküli befejezetlen ingatlan

A községben az Ady közben árulnak egy családi házat, pontosabban egy befejezetlen, komfort nélküli lakhatatlan téglaépítésű ingatlant 5,9 millió forintért. A ház alapterülete ötvenöt négyzetméter, kétszobás, tehát négyzetméterenként százhétezer forintot kérnek érte. A házhoz nagy telek is tartozik. A villanyt bevezették, de fűtés nincs, valamint a házat fel kell újítani.

Egykori sörözőt is olcsón adnak

Ám annyira nem kell kétségbe esni. Jó hír, hogy árulnak házat kicsivel több mint százharminckétezer forintos négyzetméteráron. Az adott ingatlan négyszobás, egykoron söröző, szórakozóhely lehetett, erre utal egy ismert sörmárka reklámja a ház külső falán, valamint a benti elrendezés. Száztizenkét négyzetméterét 14,8 millió forintért árulják, nagyméretű telek is tartozik az ingatlanhoz. A ház állapota közepes, beépíthető tetőtérrel rendelkezik, cserépkályha is található benne. Az ismertető szerint az egykori vendéglátóegység üzlethelyiségnek, de raktárnak is alkalmas, sőt, akár lakás is lehet belőle.

Drágább ingatlanok is vannak

A faluban a drágább ingatlanok közé tartozik az a Fő utcai eladásra kínált ház, amelynek négyzetméteréért háromszáznyolcvanötezer forintot kérnek. A ház alapterülete száznegyven négyzetméter, négy és fél szobás. Itt is nagy telek jár az ingatlanhoz. Összesen 53,9 milliót kérnek érte, elektromos garázst, szuterént és tárolót is kap hozzá új tulajdonosa.