Szekszárd Zöld város programjának keretén belül megújult, az intézményt körülölelő burkolat megújulása patinásabb küllemet ad az épületnek és környékének, alig várják már a zöld növényzet megújulását is. A programok, események megszervezésének nehézségeit a Babits összeszokott kis csapata frappánsan megoldotta, így senki nem maradt esemény nélkül a tavalyi évben.

Idénre is elkészült már az intézmény programterve, melynek fixálása még folyamatban van. Attila beszélt kicsit magánéletéről is, betekintést engedett családja mindennapjaiba és elmesélte, hogy eredetileg tanári végzettsége van. Pedagógus énje folyamatosan elkíséri őt a mindennapokban is, a gyerekek jövőjét - és nem csak a sajátjaiét - mindennél fontosabbnak tartja.

"Aki egyszer Babitsos lesz, az Babitsos is marad." - vallja Berlinger Attila.