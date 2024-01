Még szombat délelőtt is tucatnyian dolgoztak a romok eltakarításán Tolnán, miután egy ház leégett a településen, az ingatlanban lakó idős asszony pedig életét vesztette. A helyszínen többen is arról számoltak be portálunknak, hogy az áldozat évek óta egyedül élt, többen arra sem emlékeztek, mikor látták őt utoljára az utcán. Azt, hogy még élt, csak onnan tudták, hogy a nő a fia napjában többször is meglátogatta az édesanyját, ételt vitt neki. A helyiek viszont nem értették, hogy az idős nő miért nem került otthonba.

Régóta sejtették, hogy előbb-utóbb tragédia történik majd

Az egyik környéken lakó férfi arról számolt be a helyszínen, ő és a családja évek óta rettegtek attól, hogy előbb-utóbb tragédia helyszíne lesz a ház, ami most leégett. Azt mondta, az ingatlanban lakó idős áldozat dohányzott, nem régen pedig kis híján magára gyújtotta az ingatlant. A szemtanú szerint most is ez vezethetett a tűzhöz. Az idős asszony miatt egyébként a környéken többen is aggódtak.

A lángok a szomszédos panzióban is milliós kárt okoztak

A leégett ingatlan mellett egy panzió található, a lángok arra az épületre is átterjedtek, a tűzoltóknak ezért le kellett bontaniuk a tetőt. Szombat délelőtt a tulajdonos és a neki dolgozó munkások még a helyszínen voltak. A két lakóházból álló szálláshely egyik része biztosan lakhatatlanná vált. A tetőlécekre csak elszenesedett, lógó fadarabok emlékeztetnek. Ottjártunkkor teherautókra pakolták fel a lebontott építőanyagokat és folyamatosan szállították el azokat.

A tulajdonos elmondta, hálás a tűzoltóknak, amiért gyorsan a helyszínre érkeztek, és mindent megtettek azért, hogy a tűz és az oltásnál használt víz a legkevesebb kárt okozza.

A tűzoltói bevakozás idején egyébként a szomszédos házaik lakói közül többen a saját ingatlanjaik tetőszerkezetét locsolták órákon át vízzel, így igyekeztek megakadályozni, hogy náluk is súlyos károk keletkezzenek.