Mozgalmas éven vannak túl a Szekszárdi Rádió Klub tagjai. A több mint félszáz tagot számláló közösség rendszeresen küld versenyzőket hazai és nemzetközi megmérettetésekre is, ahonnan rendre szép eredményekkel térnek haza a tolna vármegyeiek. Amikor pedig az éterben mérik össze tudásukat, akkor arra is nagy gondot fordítanak, hogy fejlesszék a Cserhát-hegyen található székhelyüket. Ráadásul, az országnak ezen a részén különösen nagy sikerrel fut egy nemzetközi ifjúsági program is.

Minden szakágban remekelnek a szekszárdiak

A rádióamatőrök alapvetően három szakágban mérhetik össze tudásukat. A rádiós tájfutás felnőtt mezőnyében főként az N21-es dr. Antal Bíborka és az F21-es Szabó Gábor szállítja a szekszárdi egyesületnek a jó helyezéseket, nem csak kupaversenyeken, hanem az országos bajnokságokon is. Antal Bíborka azonban gyermekáldás előtt állt, így a tavalyi évet ki kellett hagynia. Szabó Gábor sikeres szezont tudhat maga mögött szinte valamennyi kupaversenyen pontszerző vagy dobogós helyen végzett és a különböző OB-ken is kétszer állhatott a dobogóra.

Ezenkívül részt vett a Csehországban megrendezett világbajnokságon, ahol 28. illetve 32. helyezést ért el. Külön érdemes megemlíteni, hogy a klub szervezésében több, mint két évtizede, minden évben megrendezik a Weisz János Rádiós Tájfutó Emlékversenyt, amire tavaly május 12-én, és 13-án Váralján került sor. A megmérettetésen 2023-ban egy dobogós helyezés maradt itthon: Tálosné Weisz Csilla az URH számban harmadik lett.

Szintén szépen szerepeltek a szekszárdiak tavaly gyorstávírás szakágban, a legjelentősebb esemény az országos bajnokság volt, ahol három versenyzőjük is felállhatott a dobogóra. N40 kategóriában Sámson-Császár Valéria első lett, míg F60-ban Weisz László első, Lakatos László pedig harmadik lett. A szakág világbajnokságát szeptemberben rendezték Bulgáriában, ahol a magyar csapat 28 év után ért el újra dobogós helyezést. A csapat tagja volt Lakatos László is. Mivel a válogatott szövetségi kapitány Weisz László, így két szekszárdi érintett is volt a bronzérem megszerzésében.

A rádióforgalmi szakág tekintetében egymást érik a versenyek egész évben, így a szekszárdiaknak rengeteg lehetőségük volt megmérettetni magukat. Weisz Lászlónak több hazai párbajról is sikerült arannyal hazatérnie, de szépen szerepelt Ferencz József is.

"Olimpián" is jártak

Július elején Olaszországban rendezték meg az RH csapat világbajnokságot (World Radio Team Championship -WRTC). A rádióamatőrök olimpiájának nevezett versenyen a klub elnöke, Weisz László (HA3NU) egy amerikai Steve London (N2IC) versenyzővel alkotott „nemzetközi” csapatot. Sajnos a verseny közben felmerült technikai gond miatt a duó csak a középmezőnyt jelentő 31. helyet tudta elérni. Novemberben viszont egy nemzetközi küldöttség tagjaként Weisz László már a spanyolországi Madeiráról versenyzett. Ott végül a hatfős csapat kategóriájában világelső lett.

Az utánpótlás-képzésben is sikeresek

A klub tagjai aktívan jelen vannak a Magyar Rádióamatőr Szövetség utánpótlás-nevelés programjában. A tagok közül többen oktatóként vettek részt tavaly a téli és nyári utánpótlás táborban is. Ezenfelül a szekszárdiak szervezőként és előadóként is jelen voltak a Győrben megrendezett nemzetközi ifjúsági táborban (Youngster On The Air -YOTA Camp). A YOTA, vagyis a kifejezetten fiatal rádióamatőröket megcélzó nemzetközi program keretén belül a tolnai vármegyeszékhelyen kétszer láttak vendégül az állomáson tehetséges, fiatal versenyzőket.

Szeptembertől pedig vizsgára felkészítő online oktatást tartanak, heti egyszeri alkalommal. A megmérettetések mellett azért, igyekeztek részt venni olyan eseményeken, ahol a rádióamatőr sportot lehetett népszerűsíteni. Ilyen volt szeptemberben a szekszárdi sportágválasztó is. Akkor a rövidhullámú (RH) és az ultra rövidhullámú (URH) rádiózás bemutatása mellett a fiatalok játékos formában belekóstolhattak a morzézás és a rádiós tájfutás tudományába is.

Régóta tervezett fejlesztést valósítottak meg

A klub Cserhát-hegyen található állomásán sikerült megoldani, hogy az elektromos áram betáplálás egy új helyről, új kábellel érkezzen. Ehhez több éves előkészítő munkára volt szükség, de Weisz László, klubelnök azt mondja, minden befektetett másodperc megérte. Ezen kívül a tagok a tavalyi évre tervezték még a tantermük informatikai infrastruktúrájának kiépítését, amely csak részben valósult meg, így annak befejezése továbbra is a céljaik között szerepel.