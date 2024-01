A nagy érdeklődésre való tekintettel, – mivel az elmúlt hónapban több mint 4600-an látogattak ki a pályára – úgy döntöttünk, harminc nappal meghosszabbítjuk a jégpálya nyitvatartási idejét, azaz március 3-ig várjuk szeretettel a korcsolyázni vágyókat – számolt be a közösségi oldalán a városvezető. A bejelentésről szóló poszt alatt hamarosan megjelentek a paksiak bejegyzései: – Szuper! Végre van hova menniük a fiataloknak is, köszönjük, példaértékű – írták. – Az unokáim örülni fognak – kommentálta az örömhírt egy nagymama.

Az egykori képtárban működik a pálya

A műjégpálya, mint ismert, december 15-én nyitott 300 négyzetméteren, az egykori Paksi Képtár épületében. A korcsolyázási lehetőség mellett számos programmal, koncertekkel, jégdiszkóval várták az elmúlt hetekben a közönséget. A nyitónapon a Tücsök Zenekar játszotta a talpalávalót, de volt Soulfood koncert, jéghez szoktató foglalkozás kicsiknek és jelmezverseny is. A korcsolyapálya nyitva tartott a karácsonyi ünnepnapok alatt és szilveszterkor is. Annyira népszerű volt a kezdeményezés, hogy az első három hétben már több mint háromezren látogattak ki. A programok tovább folytatódnak: ezen a szombaton is jégdiszkó várja majd a korizókat 17 és 22 óra között, Geekóval.

Korcsolyát bérelhet, akinek nincs

A jégpálya továbbra is nyitva tart hétköznap és hétvégén egyaránt, minden nap 8-12, 13-16 és 17-22 óráig. Miként az üzemeltetők jelezték, a szünetek a jég karbantartása miatt szükségesek. A téli sport szerelmesei jelképes jegyárakkal számolhatnak, de külön hétköznapi, hétvégi és egésznapos belépőt is válthatnak. Ezek árairól a paksi műlyégpálya közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A fenntartók arra is gondoltak, aki nem rendelkezik saját korcsolyával: ezért a helyszínen korcsolyabérlés, sőt kori élezés is lehetséges. A létesítményben emellett büfé is üzemel.

A korábbi szabályok ezután is ugyanúgy érvényben lesznek, így például a jégpályán egyszerre maximum 120-an tartózkodhatnak, akik a balesetek elkerülése miatt az óra járásával ellentétes forgalmi iránynak megfelelően kell hogy haladjanak, valamint a szabályok szerint a szolgáltatást a tíz év alattiak csak felnőtt kísérővel vehetik igénybe.