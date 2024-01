60 ÉVE a Szekszárd-palánki Téglagyárban lezajlott változásokról számolt be a Tolna Megyei Népújság 1964. január 18-i száma. „Eddig kézzel tolták a nyerstéglával megrakott csilléket a présgéptől a száritó területre, a kemencébe való behordásnál pedig ló vontatta a csilléket. Most mindkét munkát gépesítik, tehát motoros vontató váltja fel a kézierőt, illetve a »lóerőt». Ehhez azonban szélesíteni, átépíteni kell a pályákat. Ahogy a fagy felenged, ehhez is hozzákezdenek a gyári karbantartók.”

60 ÉVE Sobri Jóska halála címmel jelent meg terjedelmes írás a betyár végzetéről a Tolna Megyei Népújság 1964. január 17-i számában. „Sobri Jóska tizennégy társával az üldözések során a Somogy és Tolna megyék határán fekvő lápafői erdőbe szorult. Ez 1837. február 16-án történt.

Amikor látta, hogy körülötte összeomlott minden, társai harcképtelenek, a menekülés útja pedig mindenfelől el van zárva, leeresztette puskáját, övéből pisztolyt rántott elő, és szívenlőtte magát.”

60 ÉVE „emberölés bűntettének kísérlete, lőfegyverrel való visszaélés, háromszori betöréses lopás miatt állt a Tolna megyei bíróság előtt S. P. Z. baracsi lakos” – tudósított a tárgyalásról a Tolna Megyei Népújság 1964. január 18-i száma. „Ezenkívül többször behatolt fegyverrel magánlakásokba, rendőrségi embernek adva ki magát. A megyei bíróság bűnösnek mondta ki és 7 évi börtönnel sújtotta.”