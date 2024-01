Jegyzet 2 órája

Segítsünk az ünnepek után is

Ez is megvolt: elteltek az ünnepek. Sokan a karácsonyi ételek látványát is nehezen viselik a következő hónapokban, olyan bőséges volt a terített asztal az elmúlt héten. Nem mindenki van viszont így. Sok családnál az év legmeghittebb időszakában is gondot okozott az otthon melegének megteremtés például fűtés, vagy az élelmiszerek hiánya miatt.

Bencze Péter

A karácsony közeledtével idén is rengetegen adakoztak így, vagy úgy: étellel, itallal, cipős dobozba csomagolt ajándékkal. Az elesettekkel foglalkozó szakemberek szerencsére évről-évre arról számolnak be, hogy egyre többen vannak, akik ilyenkor segítenek. Azoknak, akik egész évben nehéz sorsú embertársaink támogatásán dolgoznak ebben az időszakban komoly munkát ad a felajánlások szortírozása, célba juttatása. A szociális területeken munkálkodók viszont arról is beszámolnak, hogy a karácsony elmúltával megcsappan az önként segítők száma. Vannak, akik ugyan arra törekednek – mint ahogy egy szekszárdi civil kezdeményezésről mi is beszámoltunk – hogy olyan közösségeket alakítsanak ki, amelyek egész évben akár étellel, akár ruházattal támogatják a rászorulókat, mégsem az a jellemző, hogy azok vannak többségben, akik egész évben segítenek másoknak. Pedig ott, ahol karácsonykor nagy a szükség, vélhetően az esztendő többi napján sincs ez másként. Segítsük ezért az elesetteket az év minden hónapjában lehetőségeinkhez mérten. Sokan már néhány zsemlét is hatalmas örömmel fogadnak.

