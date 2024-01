Bosszantó jelenségről számolt be egy szekszárdi internet felhasználó. Egy zárt csoportban arról írt, valakik rendszeresen a bérházukhoz tartozó szeméttároló konténerbe hordják autóval a saját hulladékukat. A posztoló a bejegyzéshez két fotót is csatolt, amelyeken az látható, hogy egy-egy kocsi áll a kuka mellett, nyitott ajtóval. A járművek tulajdonosa feltehetően éppen belehelyezi a szeméttel teli zsákot a nagyméretű konténerbe. A bejegyzés alá írt rengeteg kommentből az rajzolódik ki, a „kukaturizmus" bosszantó hagyománya igenis létezik a tolnai vármegyeszékhelyen.

Nem egyedi jelenség a „kukaturizmus"

A kommentet megosztó dühös nő úgy fogalmazott: „Szeretném utoljára, nagyon szépen megkérni a szekszárdi lakosokat, hogy mindenki a saját szemetesét használja. Hétfőn ürítik az edényeket és szerda este már tele van a Tartsay és Holub utca sarkán, mert a családi házakban élők ide hordják“. A poszt alá rengetegen írtak kommentet. Többen arról számoltak be, nem csak a városnak azon a részén tapasztaltak hasonló kellemetlenséget, hanem más utcákban is. Volt aki arról számolt be, Csatáron is gyakoriak az illetéktelen kuka használók, de az Alkotmány és a Dr. Hirling Ádám utca lakói is szembesültek már ilyen kellemetlen meglepetéssel.

Nem csak dühítő, de súlyos kiadást is okoz a lakóknak

Szekszárdon a társasházas övezetekben jellemzően a lakók külön-külön kötnek szerződést a hulladék elszállítására az Alisca Terra Kft-vel. A megállapodás értelmében a cég épületenként annyi szemét kezelését vállalja, amennyit a lakók összesen kérnek, vagy amennyi a vállalat kalkulációja szerint indokolt. A számlán szereplő összeg tehát aszerint változhat, hogy az Alisca Terrának mennyi hulladékot kell feldolgoznia egy-egy bérház esetében. A szemétszállítás díját is ez alapján kalkulálják ki, ami havonta jellemzően 2-3000 forint között mozog lakásonként, és a legtöbb helyen minden harmadik hónapban küld összesítő számlát a szolgáltató az ügyfeleknek. Van olyan bérház is a városban, ahol a szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés a közös képviselő feladatkörébe tartozik. Az ilyen eseteknél az ezért fizetendő díj beépül a havi közös költségbe, így a téma gyakran előkerül a lakógyűléséken is. Ezek tükrében tehát érthető, hogy egyáltalán nem mindegy egy-egy lakóközösség számára, hogy hányszor és mennyi szemetet szállít el tőlük a hulladékkezelő cég, ugyanis ők ez alapján fizetik az ezért kiszámlázott összeget.

Van megoldás, ahhoz a lakók együttműködése is szükséges

A jelenség kapcsán megkerestük az Alisca Terra Kft-t. Azt szerettük volna megtudni, mit javasolnak az olyan társasházakban élőknek, akiknek a kukáját rendszeresen idegenek töltik meg szeméttel.

Petrovicsné Csurkovics Ildikó, a cég pénzügyi és számviteli osztályvezetője érdeklődésünkre elmondta, vannak olyan bérházak a városban, amelyeknek lakói lakattal zárják és nyitják a gyűjtőedényeket. A cég korábban vállalta azt is, hogy – amennyiben kulcsot kaptak – akkor a zárat a munkatársaik kezelték. Az ilyen igények elszaporodásával viszont rá kellett jönniük, hogy erre egyszerűen nincs kapacitásuk. A vállalat szakemberei ezért azt kérik, hogy akik tapasztalják a „kukaturizmus" dühítő jelenségét, keressék meg az Alisca Terra ügyfélszolgálatát e-mailben, és egyeztessenek a gyűjtőedények zárhatóvá tételéről a dolgozókkal.

Azt viszont Petrovicsné Csurkovics Ildikó hangsúlyozta, ha sikerül ezzel kapcsolatban megállapodni, a cég akkor is azt kéri majd, hogy a zárást és a nyitást a lakók maguk között oldják meg, esetleg kérjék a feladat ellátására a közös képviselőt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokon a napokon, amikor a szemét elszállítása történik, valakinek reggel hat órára ki kell nyitnia a lakatot, hogy a kuka üríthető legyen, a munka befejezését követően pedig újra le kell zárni azt. Ugyanezt a megoldást javasolták a szekszárdi polgármesteri hivatal szakértői is. Varga András, a Városigazgatási és Rendészeti Osztály vezetője szerint is úgy lehet megszabadulni a „kukaturistáktól", ha a kukákat zárhatóvá teszik a lakók.