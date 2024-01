Ezért is jó hír az arra közlekedőknek, hogy régóta húzódó problémát sikerült megoldani: a városrész muskotály utcai sarkánál helyreállították a megsüllyedt aknafedelet, így a közeljövőben nem kell attól tartaniuk az ottani utat használóknak, hogy az autójukban kátyú okozta kár keletkezik.

Több lakossági jelzés is érkezett a körzet önkormányzati képviselőjéhez, hogy a jelenség már-már veszélyessé teszi a kisebb kerekű autókkal való közlekedést az érintett útszakaszon. Szollár Zoltán ezért az E.R.Ö.V. Zrt segítségét kérte.

A vállalat szakemberei tavaly nyár végén mérték fel a problémát, és még akkor nekiálltak a Gördülő Fejlesztési Tervben elérhető keretből a munkának. A munkával végeztek is, mostanra pedig az útburkolatot is sikerült helyreállítani. Az arra közlekedők így megnyugodhattak, a körzet önkormányzati képviselője pedig a lakosság nevében is megköszönte a munka elvégzését a szolgáltató cég munkatársainak.