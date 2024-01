Vidáné Hévizi Bernadett (Beküldött fotó)

Ottjártunkkor is éppen az éves tervekről, a munkaszervezet sokrétű szerepvállalásáról egyeztetett egymással Vidáné Hévizi Bernadett titkár és dr. Beréti Zsolt elnök. Jó hangulatban, kötetlen formában zajlott a megbeszélés az Arany János utcai irodában – igaz, nincs ebben semmi meglepő, hiszen a hét minden munkanapján így megy ez a Kamaránál: ezért is jó a szervezetben dolgozni és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozók előszeretettel veszik igénybe a segítségüket. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi területet fed le az elért eredményei és szerepvállalása alapján az ország élmezőnyébe tartozó Tolna vármegyei kamara tevékenységi köre.

Sokféle ügyben kereshetik a kamarát

Széchenyi kártya ügyintézés, jogi-, duális képzési-, pályázati és vállalkozásfejlesztési tanácsadás, mester- és felnőttképzés – csak néhány példa azok közül, amelyek intézésében felkereshetik az ügyfelek a kamarát. – Emellett még számos témában fordulnak hozzánk, olyanokban is, amelyek nem feltétlenül fedik le a tevékenységi körünket, ettől függetlenül igyekszünk mindenkinek gyorsan és hatékonyan segíteni – tette hozzá Vidáné Hévizi Bernadett. Az elmondottak alapján – és az íróasztalán látott iratmennyiségek tükrében – szemmel láthatóan nagy feladatot vállal magára a titkár a munkaszervezet – és ezáltal a kamara zavartalan működtetésében.

Jelesre vizsgáztak csapatmunkából

Mint fogalmazott, 2023-ban is jelesre vizsgáztak csapatmunkából a kollégái, hiszen feladatokkal és programokkal teli, ugyanakkor minden eddiginél sikeresebb évet zárhattak. Hangsúlyozta, az idei tervek összeállításánál is jó alapokra építkezhetnek, köszönhetően a megfontolt, takarékos gazdálkodásnak, a társszervezetekkel, vállalkozásokkal és a hatóságokkal kialakított hatékony együttműködésnek, és nem utolsó sorban a kollektíva elhivatottságának.

– Dr. Beréti Zsolt érkezése új lendületet, szemléletet hozott a kamara életébe. Szükség volt a megújulásra, amely folyamat 2024- ben is végig kíséri a munkánkat – jegyezte meg Vidáné Hévizi Bernadett. – Folytatjuk a már jól bevált és közkedvelt programjainkat, de új elemeket is behozunk a rendszerbe, mint ahogy a kommunikációnkon is tovább csiszolunk – ezt már dr. Beréti Zsolt mondta el.

A kamara elnöke kiemelte: új alapokra helyezték a szervezet kommunikációját a közösségi médiában.

Mindezt azért tették, hogy a korábbihoz képest hatékonyabb legyen a párbeszéd a vállalkozókkal és azokkal a piaci szereplőkkel, akikkel közös céljuk és felelősségük szűkebb hazánk gazdaságának fejlesztése.

TikTok csatornája is lesz a kamarának

Az idei évre tervezett újítások közé sorolta a kamara TikTok csatornájának létrehozását, amelyen keresztül – reményeik szerint – a fiatal, pályakezdő vállalkozókkal találják majd meg a közös hangot. De új, Tolna vármegye közéletét megmozgató rendezvénnyel is készülnek az évre, továbbá olyan szakmai fórumokkal, workshop-okkal, célzott programokkal, amelyekkel egyrészt a vállalkozók segítségére lehetnek a mindennapi működésüket támogatva, másrészt megteremtik a párbeszéd lehetőségét köztük és az irányítóhatóságok között.

– Feladatokból idén sincs hiány, de mi így érezzük jól magunkat itt, a kamaránál, és egyébként is munka nélkül nem lehet értéket teremteni – zárta dr. Beréti Zsolt.