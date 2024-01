Széles János, a Tolna vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke hamarosan leköszön posztjáról, ebből az alkalomból dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere baráti megbeszélésre hívta.

Példaértékű a bátaszéki munka

Huszonnégy év szolgálat után – annak ellenére, hogy mandátuma még 3 évre szól - Széles János most látja elérkezettnek az időt, hogy átadja egy fiatalabb társának a munkát, új lendületet és talán új fejezetet is nyitva ezzel a polgárőrség életében, számolt be a találkozóról a BátaszékMost hírportál.

A beszélgetés során azt emelte ki a szövetség elnöke, hogy Bátaszék önkormányzatának és a polgármester hozzáállása a polgárőrökhöz példaértékű minden Tolna vármegyei település számára. Ennek köszönhető, hogy mind erkölcsi, mind anyagi, mind partneri támogatással nagyon jól tud működik vármegyei szinten is a bátaszéki egyesület. Amelyhez természetesen elengedhetetlen a szakmai hozzáértés is, melyet Farkas András, a Bátaszéki Polgárőr Egyesület vezetője biztosít.

A fiatalokat kell most mozgósítani

Néhány szakmai feladat mellett most fontos teendő vár a polgárőr szervezetekre, mégpedig a fiatalok toborzása, motiválása a polgárőri munkához. Az állományt fiatalítani kell, hiszen jelenleg a szolgálatot vállaló tagok átlagos életkora 55-60 év.

Mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a polgárőrökre szükség van, azonban arról kevesen tudnak, hogy ez a szervezet hogyan is működik. A polgárőrök teljesen ingyen vállalják a köz biztonságának védelmét. Ez egy közösségi szolgálat, amely sok áldozattal és sok feladattal is jár. Ez azonban a mai fiatalok számára már nem annyira vonzó tevékenység.

A hamarosan bekövetkező elnökváltás a remények szerint befolyásolja komolyabban az eddigi jó gyakorlatot a szervezet életében, és a vezetők abban bíznak, hogy a lakosság sem érzi majd meg a változásokat.