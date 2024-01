A most lezárult 2023-as évben is sok színes programmal várták a Tamásiban és környékén élőket. Idén is folytatódnak a rendezvények, amelyek rögtön Tamási várossá avatásának 40 éves évfordulójára szervezett programmal indulnak a jövő héten.

Vendégünkkel, Czink Judittal, a Tamási Művelődési Központ igazgatójával ezekről beszélgettünk. Czink Judit a műsorban kiemelte a tavalyi év legsikeresebb programjait, és beszéltünk vele a most induló esztendőben várható nagyobb rendezvényekről, színházi előadásokról.

Épphogy megpihentek az egyik, az adventi rendezvénysorozat után, rögtön itt az újabb nagyszabású sorozat. Néhány nap múlva ünneplik ugyanis Tamási várossá avatásának 40. évfordulóját. Pénteken és szombaton előadással, kiállítással, színes gálaműsorral várják a város polgárait. Ez egyben az éves rendezvénysorozat nyitánya is.