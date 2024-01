– Bár a 2023-as esztendő a korábbihoz képest sokkal nyugodtabbra sikerült, de nem így vágtunk neki az évnek. Hiszen a háború következményeként nagyon súlyos energiaválsággal szembesültünk 2022-e őszén, amely helyzet még a tavalyi év elején is fennállt, amikor a város költségvetését is terveztük. Pontosan nem is tudtuk, mi vár ránk az év folyamán, hiszen sok bizonytalansági tényező volt – kanyarodott vissza az egy évvel ezelőtti helyzethez Porga Ferenc, aki szerint tavaszra azután némileg rendeződött a helyzet országosan és a városban is: az energiaárak, rezsiárak elfogadható szintre ereszkedtek, amely már kezelhető volt egy város számára is, így a korábbi covidos-energiaválságos időszak után egy nyugodtabb esztendő következett.

A polgármester úgy fogalmazott: a fejlesztések viszont elmaradtak, helyette nagyon sok háttérmunkát végeztek, készülve a forrásokban bővelkedőbb időszakra. Beszélt a folyamatban lévő beruházásokról és azokról, amelyet idén fejeztek be és igen fontosak voltak, még ha nem is voltak igazán látványosak. Ilyen volt például az ivóvízminőség-javító program, amely az idei év elején zárult. – Ez nagyon fontos volt a városnak, hiszen az ivóvíz – bár korábban is iható volt – nem felelt meg a szigorúbb, uniós követelményeknek. A munka során olyan technikai szűrőberendezésekkel látták el a hálózatukat, amely ezeket a problémákat kiküszöböli. A program keretében lehetőség volt a hálózat fejlesztésére és a meglévő hálózat tisztítására is a város egyes részein. A polgármester tájékoztatása szerint ezzel kapcsolatban egy dolog maradt még hátra, az ivóvíz-hálózat fokozatos cseréje.

A külterületi részek ivóvízellátásában is nagyot lépett előre Tamási: nagyrészt sikerült befejezniük ezt a munkát, amely következtében 300-400 külterületi lakos jutott vezetékes ivóvízhez. Szemcsepuszta és a Szurok-hegy egy része maradt még ki, ahol az ivóvizet szükséges bevezetni, ezt az idei évre hagyták.

Emellett az év vége felé elindult egy szennyvíz-beruházás is, uniós és állami forrásból. – A város belterületének többségén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, viszont a szennyvíz-telepünk egy ipari műemléknek számít, amelynek felújítása, kapacitás-bővítése sürgőssé vált. Erre sikeresen pályáztunk a két szomszédos településsel, Párival és Kónyival, amelynek kivitelezése meg is kezdődött. Tamási szempontjából ez azért is fontos, hogy a szennyvíztelep fejlesztése, felújítása, bővítése mellett olyan kisebb belterületi részeket is sikerült fejlesztenünk, amelyek eddig nem voltak becsatornázva a szennyvíz-hálózatba – számolt be Porga Ferenc.