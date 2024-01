Megtartotta hagyományos évindító egyeztetését a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) Balatonfüreden. A január 5-i találkozón a Célzott Biztonsági Intézkedések (CBF) végrehajtásáról Nagy László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója tartott tájékoztatót, majd Horváth Péter János vezérigazgató összegezve a tavalyi évet elmondta, hogy üzleti, létszám és beruházási terveiket is százszázalékosan teljesítették – számolt be a TelePaks.

Komoly kihívást jelentettek az elmúlt évek

– Az elmúlt években a hirtelen változó gazdasági környezet nagy kihívás elé állította az atomerőművet és a TEIT településeket is, ezért különösen fontos, hogy a több mint három évtizedes együttműködés továbbra is olyan alapokon nyugodjon, amelyek szerint a TEIT segíteni tudja a paksi atomerőmű eredményes munkáját – hangsúlyozta dr. Filvig Géza, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás elnöke a hagyományos balatonfüredi évindító egyeztetésen.

Dr. Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében azt mondta, azon lesznek, hogy az együttműködés folytatódjon, mert fontos számunkra, hogy jó körülmények között élhessenek és tájékozottak legyenek az atomerőmű környezetében lakók, amihez nagyban hozzájárul munkájával a TEIT.

Százszázalékosan teljesültek a tervek

Dr. Horváth Péter János összegezve az elmúlt évet elmondta, hogy létszám és beruházási terveiket is százszázalékosan teljesítették. A termelés kapcsán kiemelte, hogy üzletileg is jó évet zártak, 15.909 Gigawattóra villamos energiát állítottak elő. A vezérigazgató hangsúlyozta azt is, hogy mindenképpen szükség van az üzemidő-hosszabbítási projekt megvalósítására, és a Paks II. megépítésére. Hozzátette: a paksi atomerőmű biztonságos üzem, és ha befejeződik a Paks II. projekt, akkor az évszázad végéig Pakson atomerőművi működés lesz. Ez amellett, hogy garantálja az ország növekvő energiaigényének kielégítését, hosszútávú perspektívát jelent a fiataloknak.

A január 5-i találkozón Nagy László, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója a Célzott Biztonsági Intézkedések (CBF) végrehajtásáról tájékoztatta a TEIT tagtelepüléseinek polgármestereit. Elmondta, hogy Fukushima után a WANO és a NAÜ ajánlására elvégezték a biztonsági felülvizsgálatot az atomerőműben, intézkedési tervcsomag készült, mely alapján az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 46 intézkedés végrehajtására kötelezte az atomerőművet 2014-ben.

Digitális rádiórendszer és tartalék vezetési pont

– Az elmúlt évig 41 CBF átalakítás készült el, a maradék öt folyamatban van – emelte ki, hozzátéve, hogy biztonsági intézkedésként többek között egységes digitális rádiórendszer segíti már a kommunikációt, elkészült és hamarosan átadják a tartalék vezetési pontot a lakótelepen, valamint új tűzoltó laktanya épül 2026-ra, ennek a projektnek a közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Az egyeztetésen dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója arra kérte a polgármestereket, hogy tájékoztassák a lakosságot a januárban zajló közvéleménykutatásról.