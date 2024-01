Január elsején elindult a kötelező visszaváltási rendszer, amelynek köszönhetően az italcsomagolásokért cserébe visszakapja a vásárló a betétdíjat. A szolgáltatásért felelős állami MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. térképre tette azokat a helyszíneket, amelyek már a kezdetkor bekapcsolódtak a rendszerbe. Mutatjuk, Tolna vármegyében hol adhatja le ezentúl az új betétdíjas üdítős palackokat és dobozokat.

Tucatnál is több helyen vesznek vissza Tolna vármegyében

Szekszárdon nyolc üzlet csatlakozott első körben az új üvegvisszaváltó rendszerhez. Gyakorlatilag a tolnai vármegyeszékhely minden részén van olyan bolt, ahol a január elsején elindult programban visszaveszik az erre a célra előkészített italos csomagolásokat. Az új címkével ellátott flakonok a városban található "nagy" Tescoban, az Auchanban, a Lidlben, és a Spar üzleteiben is leadhatóak. De néhány más boltban is megtalálhatóak az automaták. A tolnai vármegyeszékhely mellett pedig – a MOHU térképe szerint – Tolnán, Bonyhádon, Bátaszéken és Decsen egy-egy helyen, Tamásiban négy, míg Dombóváron három üzletben van lehetőség leadni az új csomagolású italokat. Az országnak ezen a részén tehát összesen tizenöt helyen adhatóak le a visszaváltható üvegek január elsejétől.

Az új, leadható üvegekre még várni kell

A kötelező visszaváltás során csak azokat a palackokat és üvegeket váltják vissza, melyek csomagolásán ott szerepel a Mohu speciális jelölése és az újfajta vonalkód. Ennek nyomtatásával viszont a gyártók úgy tűnik egyelőre kivárnak, a bevezetésére ugyanis június végéig haladékot kaptak. Emiatt – bár a MOHU és a boltok felkészültek az átállásra – a gyártók még nem jöttek ki az új csomagolásokkal. Vagyis egyelőre nincs mit visszaváltani.

Ezekre a termékekre vonatkozik a betétdíj

Az új rendszer az olyan üdítőkre és alkoholos italokra vonatkozik, amelyek űrtartalma egy deci és három liter közé esik, és fogyasztásra készen árulják őket. Tehát betétdíjat kell majd fizetnünk az üdítős palackok, a sörös- és energiaitalos dobozok után is. Kivételt képeznek a tej alapú termékek, valamint a papírcsomagolású gyümölcslevek és borok. A mostani változás csak italokra vonatkozik, tehát például a folytékony szószok ezentúl sem lesznek betétdíjasok. A legtöbb ital esetében egyébként ötven forinttal emelkedik meg a kasszánál fizetendő ár az új rendszer miatt. Lesznek viszont úgynevezett "több utas" flakonok is, amelyek többször is felhasználhatóak újrahasznosítás előtt. Ezek jellemzően az üvegből készült csomagolások. Az ilyen termékek esetében a gyártó határozhatja meg, mennyi pénzt kér egy-egy üvegért.

Így kaphatjuk vissza a betétdíj összegét

A betétdíjat minden esetben az erre a célra kihelyezett visszaváltó automatákból kapjuk majd vissza. Ez háromféleképpen történhet. Egyrészt egy mobilapplikáció segítségével kérhetjük, hogy a pénzt utalják vissza a bankszámlánkra. Ha viszont üzletben van az automata, akkor vásárlási utalványt is felajánlhat, amit aztán rögtön le is vásárolhatunk a boltban. Harmadrészt pedig adományként ajánlhatjuk fel a betétdíj összegét. Kezdetben a gyermekegészségügy támogatására, de a kedvezményezettek köre később változhat.