Az új rendelőket kedden a sajtónak mutatták meg. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, több mint négyezer, a városban élő polgár egészségügyi ellátását javítja a huszonegyedik század követelményeit kielégítő létesítmény.

Beszélt arról, hogy amikor a város közgyűlése meghozta a döntést arról, hogy ezt a projektet befejezik, még nem gondolták, hogy az építkezést olyan sok váratlan tény, esemény nehezíti, mint amelyekkel az építőknek meg kellett küzdeniük. A 233 milliós munkát a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. végezte alvállalkozók közreműködésével, de a számukra még szokatlan feladatot határidőre, nagyszerűen megoldották,

Csukle Tibor, a társaság igazgatója elmondta, az uniós pénzből történő átépítés során, novemberben derült ki, hogy az elkorhadt fa födémet teljes egészében ki kell cserélni, s nagyon megnehezítette a munkát az éppen azokban a napokban lezúduló rengeteg eső. Az alvállalkozók lelkiismeretes, áldozatos munkája tette elehetővé – dolgoztak a két ünnep között, meg szombaton, vasárnap is –, hogy a vállalt feladattal időre készen legyenek. Az épületből csupán a külső falak maradtak meg, még a járófelületet is meg kellett erősíteni a pince felett, s három hónap alatt kialakították a két orvosi rendelőt. Az épületben energiatakarékos, hőszivattyús padló és mennyezetfűtés gondoskodik a melegről, s készült korszerű légcserélő rendszer is.