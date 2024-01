Éjfél után a petárdák, kisebb tűzijátékok durrogásába pezsgősüveg dugók pukkanása is vegyült, s a téren ünneplők a város vendégei is voltak. Mint az ezredfordulón, ezen a szilveszteren is, forralt borral, pezsgővel látta vendégül a város az újévet köszöntőket.

Kegyes volt az időjárás is a szekszárdiakhoz. Mert, bár az időjósok éjfélre rossz időt ígértek, a Balaton mentén pedig már este vihar tépte a fákat, Szekszárdra csak hajnaltájt érkeztek esőfelhők.

Jól kezdődött az év, s az ünneplők azt mondták, rajtunk múlik, hogyan folytatódik.