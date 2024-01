Megállapodás született a béremelésről

Az utolsó Volánbusz-szakszervezettel is megállapodás született a béremelésről. A SZAKSZ azzal indokolta a bérmegállapodás aláírását, hogy anélkül nem lett volna bérfejlesztés a Volánbusznál. A szakszervezet közleményében azt írta, a szerdai, utolsó tárgyalási fordulón - a MÁV Zrt., a Volánbusz Zrt. és a társszakszervezet képviselőivel - a felek megállapodtak abban is, hogy különös tekintettel a Volánbusz várható átalakítására, a bekövetkező integrációra, felülvizsgálják a bérek struktúráját és a kollektív szerződést. A megállapodás garantálja, hogy a rákövetkező két évben az inflációt is figyelembe véve nő a foglalkoztatottak keresete - jegyezték meg.