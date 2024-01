Koronavírus 22 perce

Torokfájással és orrfolyással támad az új variáns

A koronavírus most fertőző variánsa két új tünetet is okoz. Az orvosok megállapították, hogy az új jelenségek a felső légutakat érintik, így az orrot és a hangszálakat – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Teol.hu Teol.hu

A kép illusztráció. Forrás: Shutterstock

Erick Eiting, a New York-i Mount Sinai Beth Israel Kórház munkatársa szerint ez nem teljesen olyan, mint a korábbiak. – Először a torokfájás jelentkezik, majd az orrdugulás jön – magyarázta. Az Egyesült Királyságban a bejelentett tünetekről gyűjtött adatok alapján azt találták, hogy a torokfájás gyakoribbá vált, miután 2021 végén az omikron variáns dominánssá vált, miközben az íz és a szaglás elvesztése egyre ritkábban fordult elő a pácienseknél. A Zoe-tanulmány szerint a további tünetek közé tartozhat még az orrfolyás, a fejfájás, a fáradtság, a tüsszentés és a torokfájás.

