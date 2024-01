A Csoóri Sándor Alapnak és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesületnek köszönhetően ingyen lehet megtanulni a tutyikötés rejtelmeit népi iparművész segítségével februárban Hőgyészen, márciusban Kakasdon egy-egy hónapon át. Egy tutyit tizenöt óra alatt tud megkötni az, aki már járatos a lábbeli elkészítésében.

Az alapkötést tudni kell

Wilhelm Anikó népi iparművész oktatja a leginkább idősebb korosztályt képviselő jelentkezőket a települések művelődési házaiban öt alkalommal, alkalmanként hat órában. Wilhelm Anikónak a múlt évben tutyikiállítása is nyílt Harcon „Területi sváb viselet, pacsker, tutyi" címmel, amely során megmutatta a településekre jellemző különféle színű és mintázatokkal ellátott tutyikat.

– Bárki elkezdhet tutyit kötni, aki ismeri a sima és a fordított alapkötést, amelynek elsajátításához is kell egy bizonyos óraszám – mondta lapunknak Wilhelm Anikó, hozzátéve, hogy ezzel az ismerettel tutyit kötni már nem olyan nehéz, a fordításokra, szaporításokra, fogyasztásokra kell figyelni, arra, hogy mikor kell összefogni a szemeket, fordítottan, simán kötni.

Egy pamutfonal, egy 38-39-es tutyi

Wilhelm Anikó ismertette, hogy a tutyi sarokrészének, talpmagasságának megkötése, a sorok számolása, a lábujjak miatti fogyasztás után jön a neheze, a a mintázat kialakítása. Ennek elsajátítása több időt vesz igénybe, hiszen meg kell tanulni, hogy kell kötni a színes fonalakat.

Öt dekagramm kilencvenöt százalékos pamutfonal gombolyag egy darab 38-39-es méretű tutyi elkészítéséhez elegendő. A munkához két-két és feles tutyikötő-, zoknikötőtű kell. A kötőtű lehet fémből, műanyagból, bambuszból, ki mivel szeret dolgozni. Wilhelm Anikó a fémtűt szereti. Nyugdíjas francia női szabó, népi iparművész, élete során már több száz tutyit kötött. Ezt sváb anyósától tanulta 2005-ben, aki télen-nyáron tutyit hordott, télen zoknival, nyáron mezítláb. Az udvarba is tutyiba ment ki faklumpával.

– Mostanra már én is rendszeresen használom a tutyit, például a televíziót is ilyen lábbeliben nézem. Kényelmes, könnyű viselet télen és nyáron is – tette hozzá Wilhelm Anikó, aki azért dolgozik, hogy ez a szép hagyomány, a tutyiviselés megmaradjon.