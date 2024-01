Már megint nem nyert a kaparós szelvényem, pedig három lehetőségem is volt háromszáz forintért. A Vízöntő csillagjegyet kellett volna látnom a felületen, hogy egymillió forintot nyerjek. Volt ott Bika, Mérleg, Oroszlán, Ikrek, Halak és Rák, de sehol Vízöntő. Aztán próbálkoztam három azonos összeget találni a második körben, de semmi. Ugyan volt két egymillió forintos összegem is, ám sajnos két azonos nem elég. Végül a harmadik felületen sem jártam sikerrel, ott is buktam az ötezer forintos nyereményt. A játék főnyereménye tízmillió forint. Jó lenne végre egyszer megnyerni.