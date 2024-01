A tavalyi év sikereiről Schellné Simcsik Orsolya, Kakasd polgármestere számolt be portálunknak, külön kiemelve a település büszkeségeit.

– Elsősorban azokat a kakasdiakat szeretném megemlíteni, akik öregbítették a falu hírnevét – hangsúlyozta a polgármester. Réti Andrásné Jutka néni, immár két receptkönyvvel is büszkélkedhet felmenőinek hála. A kakasdi sváb konyháról és a Székely nagyanyám konyhája című könyve a két népcsoport jellegzetes ételeit, receptjeit mutatja be részletes leírásokkal. A könyvben található recepteket mind elkészítette, melyeket saját maga fotózott be.

Kozma Szemere kiemelkedő teljesítményéről is szót kell ejteni, aki a tavalyi évben sok szép helyezés mellett Richter Gedeon Talentum díjat is kapott. Emellett International Chemistry Competition Stemco ezüstérmes 2021-2022-ben és 2022-2023-ban, az EGIS Kutéj kémia csapatversenyén második helyezett lett tavaly.

A polgármester kiemelte Sebestyén István népművelő, a népművészet mestere, valamint Zsók Mózes, Babos Mária, Fekete-Sebestyén Ibolya, Jordáki Lászlóné Editke és Sebestyén Lajos tevékenységét.

– Az utóbbi években a háború, a veszélyhelyzet és a gazdasági nehézségek kissé negatívan érintették az önkormányzatokat, emiatt átalakult a településünk költségvetése is. Természetesen ennek ellenére pályázatokkal és önerőből is igyekeztünk tovább fejlődni, fejleszteni. A szociális rendelet alapján igyekeztünk széleskörű támogatást nyújtani az itt élőknek.

A tavalyi év elején adták át a Kakasd és Széptölgyes közti kerékpárutat, valamint a Szabadság utca felújított út és járda szakaszát, emellett az utcában található ravatalozót. Az idei év legnagyobb beruházása több mint félmilliárd forintból valósult meg, a polgármester elmondása szerint az ivóvízminőség-javító programra már nagy szükség volt, mivel nagyon rossz volt a víz minősége a településen. A projekt szerencsésen, viszonylag zökkenőmentesen megvalósult.

Fotó: Makovics Kornél

Nagy hangsúlyt fektetnek a község látképére. A folyamatos karbantartási munkák mellett a település szépítését is fontosnak tartják. Rendszeresen gondoskodnak a tisztaságról, festik az útszegélyt, növényeket ültetnek, és az aktuális ünnepi időszaknak megfelelően dekorálnak. Tavaly is megtartották az Idősek napját és az Összetartozás napját.

– Számos rendezvénnyel próbáltunk kedveskedni a helyieknek. Az év elején jótékonysági Retro Discót szerveztünk, ahol dr. László Eszter háziorvosnak gyűjtöttünk a praxisához szükséges orvosi eszközökre. Megtartottuk Réti Andrásné legújabb könyvének bemutatóját, emellett székely népviseleti varrószakkör, baba-mama klub is működik a településen.

Dr. László Eszter háziorvos

Fotó: Makorvics Kornél

Több civil kezdeményezés is megvalósult a településen, ilyen volt a Széptölgyesi harangláb felújítása is, amit az egyházzal közösen vittek véghez.

– Fontos megemlíteni a Hagyj el egy mikuláscsomagot akciót is, ami szintén civilek kezdeményezésére, immár ötödik éve működik Kakasdon, 2023-ban több mint 300 csomagot rejtettek el a Mikulás manói. Fontos a Kakasdi Német Önkormányzattal, az egyházzal és a civil szervezetekkel való jó együttműködés.

Természetesen idén januárban is megtartják a falusi, nemzetiségi disznóvágást székely, német és felvidéki hagyományok szerint, ahová négy testvértelepülésük is meghívót kap. A falunap sem maradhat el augusztus 20-án, ahol szokássá vált a főzőverseny szervezése is. Idei legnagyobb tervük egy Traffibox felállítása a faluközpontjában.