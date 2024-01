A templomokban elhelyezett, betlehemi jelentet ábrázoló szobrocskák ekkor egészülnek ki: a szentcsalád és a pásztorok mellé odakerül Gáspár, Menyhért és Boldizsár. A katolikusoknál a mise részét képezi a vízszentelési szertartás. Tolnán ezt Ravasz Csaba plébános végezte el szombaton. Az ekkor szentelt vizet használják aztán egész évben, például kereszteléshez, házszenteléshez, s ez kerül a templomi szenteltvíztartókba is.

A frissen megszentelt vízzel áldotta meg a plébános a híveket

Fotó: A szerző fotója

A plébános arról beszélt a tolnai misén, hogy nemcsak a víz, a fény ünnepe is ez a nap. Ahogy a háromkirályok a betlehemi csillagot követték, úgy minden embert vonz a maga csillaga. De vigyázni kell, mert vannak csalfa fények is. Ilyen a luxus, a fényűzés bűvölete, és más dolgok is elkápráztathatnak, könnyen és gyorsan, rossz utakra vihetnek bennünket. (A Lucifer név fényhozót jelent.) Az a dolgunk, hogy keressük és találjuk meg azt a fényt, amely Istenhez vezeti az embert.