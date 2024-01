Téli üzemmódban működik november eleje óta a szekszárdi hajléktalanszálló, mondta Tolácziné Varga Zsuzsanna, a szekszárdi humánszolgáltató központ igazgatója. A téli üzemmód azt is jelenti, hogy a szociális munkások felkeresik azokat, akikről tudják, hogy közterületen, elhagyott helyeken húzzák meg magukat, illetve járják az utcákat és megpróbálják a kapcsolatot tartani a hajléktalanokkal. Kérdezik őket, miben segíthetnek, visznek nekik élelmiszert, ruhát.

Fagyosak a napok, többen vannak a szállón

Január 8-án egész nap hullott a hó, és a hőmérséklet is sokat zuhant az előző napokhoz képest. Kedden sem volt barátságosabb az idő és a hét végéig folyamatosan fagypont közelében lesz napközben is a hőmérséklet, éjszakánként pedig -6, -10 fok várható. Tartósan a szabadban tartózkodni, fűtetlen helyiségben aludni nem biztonságos.

Pár napja, amikor még az évszakhoz képest melegebb volt az idő, néhány hajléktalan az egyik szekszárdi bevásárlóközpont környékén tanyázott. Szorosan egymás mellett ültek a padon, úgy melegítették egymást. Azóta viszont alaposan lehűlt a levegő. Napközben sokan mennek be a szállóra, azok közül is, akik nem alszanak ott. Itt lehet mosakodni, mosni, tévét nézni, olvasni.

Tolácziné Varga Zsuzsanna elmondta, a hajléktalanok száma nem nőtt, viszont akik évek óta az utcán élnek, sokat romlik idővel az állapotuk. Így sokszor találkozni olyan hajlék nélküli emberekkel, akik nagyon rossz egészségügyi és pszichés állapotban vannak. Az is előfordul, hogy más településről bekerül valaki a szekszárdi kórházba, és onnan nincs hová hazamennie, így a hajléktalanszállón köt ki.

A szállón lehet mosakodni, mosni, tévét nézni, olvasni (Fotó: Mártonfai D.)

Hogy mi az oka annak, hogy van, aki a hideg pincét, elhagyott tanyát választja inkább, mint a fűtött, tisztálkodásra is alkalmas éjjeli menedéket? Ezek az emberek olyan okokra hivatkoznak, hogy a szállón verekedés van és lopás. Pedig ez egyáltalán nem így van, mondta a humánszolgáltató központ igazgatója. Éjjel-nappal felügyelet alatt áll a szálló, nincs verekedés és lopás sem, bár mindig akad olyan ember, aki nincs barátságban a házirenddel, ők azok, akik inkább a hideget választják.

Vidéken is segítenek a rászorulóknak

Dombóváron hét évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. Mióta hidegebbre fordult az időjárás, több időt töltenek a melegedőben a rászorulók, és a vörös kód ideje alatt a nappali melegedőt éjszakára is kinyitják, mondta Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás. Naponta 23-24 ember látogat ide, a többségük ötven év körüli férfi, de vannak nők és akadnak fiatalok is. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Sokan jönnek olyanok is a melegedőbe, akik ugyan nem hajléktalanok, de nehéz anyagi körülmények között élnek, ők enni, melegedni szeretnének. Aki bejön ide, fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni.

Az adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek (Fotó: Mártonfai D.)

Pakson tíz körüli azoknak a száma, akik rendszeresen felkeresik a helyi melegedőt, ennél többen nem is férnének el, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Reggel 8 órától másnap reggel 6 óráig lehetnek az épületben a rászorulók, vagyis van lehetőség arra is, hogy ott aludjanak. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.

Sokan segítenek takarókkal, ruhákkal

Nagy számban kapnak adományokat az együttérző emberektől. Meleg ruhákra, takarókra, cipőre, gyertyára és tartós élelmiszerekre azonban minden menedékhelyen nagy szükség van. Az önkormányzat fenntartásának köszönhetően Szekszárdon az ellátásuk jó. A vármegyében egyedül itt tudnak éjszaka is megpihenni a rászorulók.

Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan. Egy részük együttérző, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk, főleg azokra, akiken látszik, hogy italozással töltik a napjaikat. Ez persze nem új jelenség.

A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A taj-számuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni azokat.