A napokban elmentem az otthonomhoz legközelebbe eső bankba - az unokámnak volt névnapja, ebből az alkalomból szerettem volna pénzt utalni a számlájára. A meglepetés akkor ért, amikor az ügyintéző feltette a kérdést, hogy van -e a banknál saját számlám.

Mondtam, hogy nincs, és nem is nagyon értettem, hogy miért kaptam ezt a kérdést.

Kisvártatva azonban kiderült: miután nincs számlaszámom, ezer forintba kerül, hogy az unokámnak szánt ötezer forintot el tudjam neki küldeni.Korábban ilyen plusz költséggel nem terhelték a befizetést - felháborít a gyakorlat. Talán az extraprofit adót terhelik ily módon az ügyfelekre?

Sok egyéb kérdés is felmerült bennem, ugyanis a közös költségeket is egy ideje a bankban fizetjük be egy megadott számlaszámra, miután a csekkes befizetés jelentősen megdrágult - darabonként 600 forint költséget tett rá a posta, ezért váltott a lakóközösség a banki befizetésre. Most, hogy a pénzintézet ezek szerint ezer forintot számol fel a számlával nem rendelkező ügyfeleknek, lehet, hogy vissza fogunk térni a csekkekhez, mert az az olcsóbb? A banki felügyeleti szervek ezeket az extra költségeket jóváhagyják?