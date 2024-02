Nemzetközi para-karate verseny helyszíne volt az elmúlt hétvégén a szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum sportcsarnoka. A megmérettetést a para-karatét világszerte összefogó I Karate Globallal közösen szervezte az Athlészisz Alapítvány. Ez utóbbi szervezet sportegyesületének színeiben edzenek és versenyeznek a szekszárdi, a decsi és a szálkai para-karatékák. Egyik edzőjük Rendás Péter, aki a verseny szervezésében is részt vett.

Az ország minden részéből és külföldről is jöttek

Elmondta, hogy több mint negyven induló volt a kupán. Érkeztek versenyzők az ország több pontjáról, illetve Belgiumból, Litvániából és Szlovéniából is. Autisták, Down-szindrómával élők, vakok és gyengénlátók, mozgásukban korlátozottak, illetve szellemi sérültek egyaránt megmérették magukat a formagyakorlatok során. Egyéni, páros és csapat kategóriák is voltak.

Hozzátette, hogy a karate speciális területét a belga Eric Bortels dolgozta ki. Módszere alapján sérültségi foktól függetlenül végezhetőek a gyakorlatok. Az ágazat a sportág őshazájában, Japánban is ismertté és elfogadottá vált. Hazánkba Herceg Balázs, a magyarországi JKS elnök és Eric Bortels barátságának köszönhetően jutott el.

Hozzájárul a társadalmi beilleszkedéshez

Szekszárdon több mint tíz éve honosodott meg a para-karate, illetve a decsi Bendegúz Fogyatékos Napközi fiataljaival foglalkoznak a szekszárdi edzők, és mostanra Szálkán is lett edzési lehetőség a sérült emberek számára. A közös munka hozzájárul a társadalmi beilleszkedéshez. Ebben annak is szerepe van, hogy a sport kihívások elé állítja a sérült embereket, célt ad számukra és kimozdítja őket megszokott közegükből. Nemcsak fizikai, hanem mentális fejlesztés is elérhető ezzel a módszerrel – hangsúlyozta Rendás Péter. Az Athlészisz Alapítvány szintén ezt a célt szolgálja. Tíz éve alakult a szervezet, hogy a mozgássérült vagy értelmileg akadályozott emberek sportolási lehetőségeit elősegítse, felismerve a sport fejlesztő hatását.