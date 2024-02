A Babits Kulturális központ Csatár termében az idősebb korosztály tagjainak dr. Simon László Lételemünk a víz címmel arról beszélt, hogy milyen fontos szervezetünknek ez a folyadék.

A gépészmérnök, aki víztisztító rendszerek árusításával foglalkozik, arról beszélt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen vizet iszunk. A természetből vett példával is illusztrálta a vizek különbözőségét, mondván, hogy ha a füvet vezetékes vízzel locsoljuk, azzal csak a kiszáradástól óvjuk meg, de, ha esővizet kap rögtön nőni fog. Mert – magyarázta – az a víz a napfénytől energiát kap, és ez biztosítja a növekedést.

Elmondta azt is, hogy a csapvízben, de még a palackozott vízben is százezernél több féle szennyezőanyag van, de Magyarországon csak néhány ilyen mérgezőanyagot mutatnak ki, pedig valamennyi káros az egészségre. Ám – folytatta – az a szerkezet, amelyből többfélét is hozott magával, kiszűri ezeket.

A szokottnál kevesebb érdeklődőnek tudományos, kvantumfizikai magyarázatokkal szolgált arról is, hogy az igazi, éltető, gyógyító, öregedésgátló, hosszú életet biztosító folyadék a szűrt, s egyben hidrogénezett víz. Ezt pedig csodálatos gyógyulásokkal is illusztrálta.