Az idei év a második alkalom, hogy megrendezték a Tolna vármegyei mérnökök és jogászok Mérnök-Jogász Bálját, amely a Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara és a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete életében az év egyik legjelentősebb eseménye, és a Tolna vármegyei mérnökök számára már a huszonhatodik Mérnökbált is jelenti.

Értékes tombolanyeremények

Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara elnöke köszöntő beszédében elhangzott, hogy a jogászokhoz hasonlóan a vírushelyzet éveiben ők sem tudtak önálló bált szervezni, így a pandémia miatt 2020-ban bálozhattak mérnök kollégáikkal utoljára. Hozzátette: bíznak abban, hogy a bál sikeréhez a számtalan értékes tombolanyeremény is hozzájárul majd, amelyekből az első helyen álló főnyeremény háromszázezer forint értékű utazási utalvány.

A jogász a társadalom mérnöke

Dr. Szabó Tamás, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezetének elnöke köszöntő beszédében elhangzott, hogy a mérnökök és a jogászok között nem csak az immár tradicionálisan együtt tartott bál a közös.

Idézte Lenkovics Barnabás kortárs jogászprofesszor gondolatát, aki szerint a jogász a társadalom mérnöke. Hozzátette: a mérnök pedig a természettudományok jogásza, amikor mindennapi munkáját az egyes tudományterületek törvényeinek alkalmazásával végzi. Dr. Szepes András, a Magyar Mérnöki Kamara elnökségének tagja is mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánt.

A bál társadalmi esemény is

Dr. Horváth Kálmán főispán köszöntő beszédében elhangzott, hogy maga is jogász, nagyjából most már ötven éve, jurátusként kezdte, aztán ügyvédként élte meg a hivatását, persze most éppen nem, de a joghoz így is köze van. Ismertette, hogy a jogászbáloknak közel kétszáz éves hagyománya van az országban, Tolna vármegyében már az 1830-as években is voltak jogászok, természetesen más hivatásrendek is, amelyek elkezdték ezt a szórakozási formát.

A bál a hivatásrendek egyfajta seregszemléje, hiszen nem a hivatalban találkoznak a kollégák, hanem össze tudnak jönni ilyen kellemes körülmények között is. Ám ez nem csak szórakozási lehetőség, hanem egy társadalmi esemény is, mondta, majd megnyitotta a bált, hozzátéve: mindenkinek kötelező táncolni.