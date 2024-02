Ismertette, hogy az utóbbi évtizedekben azonban az igen elterjedt gyógyszerhasználat miatt egyre nagyobb problémát okoz a baktériumok által az antibiotikumokkal szemben kifejlesztett rezisztencia, melynek következtében mind több ilyen gyógyszer hatékonysága csökken, esetenként az teljesen hatástalanná válik.

A profit érdekében sajnos a felhasználók odáig is elmentek, hogy az antibiotikumokat a haszonállatok termelékenységének fokozására is használták, belekeverve ezeket az állatok táplálékába.

Így, valamint a gyógyító célzatú antibiotikum-felhasználás által is, a kórokozók, illetve a potenciális kórokozók alkalmazkodtak ezekhez a szerekhez és egyre ellenállóbbakká váltak.

Következményként kialakult egy versenyfutás a rezisztencia és az egyre hatékonyabb antibiotikumok kifejlesztése között, ami az utóbbi években aggasztó méreteket öltött. Ezért végre a hatóságok is belátták, hogy korlátozni kell az antibiotikumok felhasználását, mert a probléma gyakran már az emberek életét is veszélyezteti, főleg a kórházakban.

A nem élelmiszertermelő állatok, házi kedvencek esetében a helyzet még nem ennyire súlyos, de érdemes ott is csak akkor az antibiotikumokhoz folyamodni, ha nagyon szükséges és előnyben kell részesíteni a szervezet ellenálló képességének növelését, a természetes gyógymódokat és a megelőzést. Ez az Európai Unió szakhatóságainak iránymutatása is, és az utóbbi években szigorú szabályozásokat vezettek be ennek érdekében.