Kevesen tudják, hogy daráltkekszből is lehet görögdinnyét készíteni. Ezen kevesek közé tartoznak a szekszárdi Baka István Általános Iskola tanulói, akik járnak a tankonyha szakkörre. Alsósoknak és felsősöknek külön tartják. Vannak, akik már otthonosan mozognak a konyhában, hazulról hozott tapasztalatok birtokában sütik a palacsintát, mások kezdők, de gyorsan felzárkóznak.

Csontosné Csuka Erika irányítja a munkát a tankonyhában. A szerző fotója.

Ottjártunkkor ötödikesek, hatodikosok és hetedikesek serénykedtek. A margarinnal összekevert daráltkekszből előállított massza egyik részét piros, másikat részét zöld ételszínezékkel festették meg. Így született meg a pingponglabdányi dinnyék bele és héja. Ha maradt plusz a pirosból, abból eper készült, ha a zöldből mutatkozott fölösleg, akkor még egy réteget kapott a golyóbis, s előfordult, hogy a jó vastag dinnyehéj dominált az ételkölteményben.

Meglepő, hogy a szakkört vezető tanár, Csontosné Csuka Erika fő tárgya a matek. De angol és technika szakos diplomája is van.

– A dinnyéknek elvileg egy éjszakát kellene a hűtőben pihenni – mondja –, de addig nem élnek, mert a gyerekek, helyben megeszik őket.

Tankonyhája nem minden iskolának van. A Bakában 15 éve létezik, népszerű, jól felszerelt ez a helyiség. Adottak a sütési, főzési lehetőségek. Gyakran készítenek szezonális dolgokat, például farsangi fánkot vagy karácsonyi mézeskalácsot. Akadnak olyan gyerekek, akik lefotózzák a receptet, hazaviszik, és otthon is elkészítik a családnak a suliban sütött-főzött ételt vagy édességet. A kekszdinnye a nagy kedvencek közé tartozik.

A kész termékek. A szerző felvétele.

Elméletet is tanulnak, sőt akkor is ismeretek birtokába juthatnak, ha a falra néznek. A tankonyha falára ugyanis egy okostányért festett az intézmény oktatástechnikusa, a festőművészként is ismert Ábrahám Béla. Feltüntette, hogy milyen arányban érdemes húst, zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket fogyasztani.