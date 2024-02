Az áruházban is mindent egyedül akart csinálni, ő vette ki a hűtőpultból a tejet, a polcról az árut, majd a pénztárnál is ő fizetett. Persze mindez nem ment zökkenőmentesen. A pénztárnál hosszú sor alakult ki, mert lassan ment neki a pakolás, a fizetés, hiszen nem is ismerte a pénzt.

A gyerek makacs volt, a bárgyú szülő pedig ahelyett, hogy nevelte volna, mindent ráhagyott. Sőt, anyuka arcán afféle: „ő a szemem fénye” ragyogás jelent meg. Minden szülőnek van szeme fénye, de a többség sikeresen ellenáll, hogy ezt másokra is ráerőltesse.